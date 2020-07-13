خلطة الزنجبيل لتصغير الأنف و الفم

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 13 يوليو 2020 07:43 مساءً - تعاني الكثيرات من الأنف الكبير، سواء العرضية أو الطويلة، وإذا كنتِ ترغبين في الحصول على حلول طبيعية من دون اللجوء إلى العمليات الجراحية، تابعي معنا السطور القليلة القادمة، والتي سوف نقدم لك من خلالها وصفات الزنجبيل لتصغير الأنف والفم معًا.



الزنجبيل لتصغير الفم

الزنجبيل لتصغير الفم



وصفة الزنجبيل ومعجون الأسنان لتصغير الأنف



المكونات:

ملعقة كبيرة من الزنجبيل.

ملعقة صغيرة من معجون الأسنان.

ملعقة كبيرة من خل التفاح.



طريقة التحضير والاستخدام:

ضعي جميع المكونات في وعاء مناسب، وامزجيهم جيدًا لتحصلي على مزيج متجانس.

ادهني الخليط على الأنف واتركيه لمدة 10 دقائق.

كرري استخدام الخليط 4 مرات في الأسبوع.

اغسلي الأنف بالماء الفاتر، ثم مرري مكعب ثلج لغلق المسامات.

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الزنجبيل والخروع لتنحيف الانف

الزنجبيل والخروع لتنحيف الانف



وصفة الزنجبيل وزيت الخروع لتصغير الأنف



المكونات:

ملعقة كبيرة من الزنجبيل.

ملعقة كبيرة من زيت الخروع.

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طريقة الاستخدام

ضعي المكونين بعد مزجهما على الأنف لمدة عشر دقائق.

اغسلي بالماء الفاتر وكرري الوصفة 3 مرات أسبوعيًا للقضاء على دهون الأنف.



زيت المشمش لتصغير الفم

زيت المشمش لتصغير الفم



وصفة الزنجبيل البودرة وزيت المشمش؛ لتصغير الفم



المكونات:

ملعقة كبيرة من الزنجبيل البودرة.

ملعقة صغيرة ماء.

ملعقة صغيرة زيت المشمش.

ملعقة صغيرة زيت القرفة.



طريقة التحضير والاستخدام:

اخلطي المكونات جيدًا حتى تحصلي على خليط متماسك قليلاً، ادهني الخليط على الشفايف واتركيه لمدة نصف ساعة، اغسليه جيدًا بالماء الفاتر، ثم رطبي الفم بالمرطب الخاص بك.

كرري استخدام الوصفة ثلاث مرات أسبوعيًا؛ لتحصلي على نتائج مبهرة.

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