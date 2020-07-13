طريقة تقشير بشرة القدمين لإزالة الجلد الميت

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 13 يوليو 2020 07:43 مساءً - قد تغفل الكثير من السيّدات عن طبقات الجلد الميت التي تتراكم على القدمين في موسم الشتاء، فيجدن صعوبة في التخلّص منها مع حلول موسميّ الربيع والصيف، وهو وقت الحاجة إلى انتعال الصنادل المفتوحة التي تكشف عن أجزاء كبيرة من بشرة القدمين. لذا نذكّركِ بأهميّة العناية بالقدمين باستمرار والتخلّص من طبقات الجلد الميت والقاسي التي تمنح بشرة القدمين مظهراً جافّاً وأقلّ نعومة وجمالاً كلّما أهملتِها وتركتِها لوقت أطول.





إليكِ سيّدتي أسرع الطرق وأكثرها أماناً للتخلّص من الجلد الميت والجافّ من القدمين دون تحسّسهما أو إلحاق الضرر بهما



تقشير القدمين بأملاح البحر

تقشير القدمين بأملاح البحر



كلّ ما تحتاجين إليه هو نقع قدميكِ في حوض الماء الدافىء المزوّد بحفنة من أملاح البحر المعالجة والخاصّة بالجسم، ثمّ فركهما برفق بواسطة الحجر الخفاف، ثمّ إعادتهما إلى محلول الماء والملح وتجفيفهما برفق بطريقة التربيت بالمنشفة القطنيّة وترطيبهما كالمعتاد.

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مستحضرات التقشير التجميليّة

جربي مستحضرات التقشير التجميليّة



يمكنكِ الحصول على مستحضرات تقشير القدمين أو بشرة الجسم التي تحتوي على أحماض ألفا هيدروكسيد لدعك القدمين مع التركيز على الكعب والكوعين، حيث تتراكم الخلايا الميتة والتي غالباً ما تحتوي على حبيبات خشنة تسهل عمليّة فرك البشرة القاسية وتليينها.

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حمام اللّيمون الدافىء

جربي حمام اللّيمون الدافىء



يمكنكِ أيضاً نقع القدمين في حوض اللّيمون والماء الدافىء ودعكهما بقشر اللّيمون، خاصّة الكعبين، ثمّ فركهما من جديد بالحجر الخفاف لإزالة الجلد الميت منهما.



السكّر البنيّ لتقشير القدمين

السكّر البنيّ لتقشير القدمين



أيضاً، يساعد السكّر البنيّ الخشن على تقشير القدمين ومنحهما النعومة المرجوّة. فقط اخلطيه مع زيت من الزيوت الطبيعيّة المتوفّرة لديكِ، ويفضّل أن يكون زيت جوز الهند. افركي برفق كامل القدمين لمدّة لا تقلّ عن 10 دقائق بحركات دائريّة، ثمّ اغسليهما بالماء الدافىء فالبارد. تكرّر هذه العمليّة مرّتين في الأسبوع للحصول على قدمين خاليتين من الجلد القاسي والمظهر المتشقّق.



إليكِ بعض النصائح للوقاية من جفاف وتشقّقات القدمين

بعض النصائح للوقاية من جفاف وتشقّقات القدمين



• احرصي على اعتماد الحمّامات المنزليّة المذكورة أعلاه مرّة إلى مرّتين في الأسبوع على الأقلّ للتحسين من نعومة بشرة القدمين.

• احرصي على ترطيب القدمين تماماً كما ترطّبين بشرة الوجه، العنق واليدين، وذلك مرّة كلّ مساء قبل الخلود إلى النوم واستعيني بالجوارب القطنيّة لحبس الرطوبة في الداخل ومنع تلطخ أغطية الفراش.

• اختاري أحذية مريحة لقدميكِ، ومع الأحذية التي تكشف عن منطقة الكعب ارتداء الجوارب الشفّافة لوقايتها من الجفاف.

• تجنّبي الوقوف لفترة طويلة وامنحي قدميكِ الراحة من انتعال الأحذية العالية جدّاً واسمحي لقدميكِ بالتهوية خلال ساعات النهار.

• تجنّبي أنواع الغسول والصابون القاسية التي تسلب البشرة زيوتها الطبيعيّة وتجرّدها من الرطوبة، فتسرّع جفافها وتسبّب تشقّقها مع الوقت.

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