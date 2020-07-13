جلابيات وعبايات خليجية من فاطمة المازمي

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 13 يوليو 2020 07:43 مساءً - تهتم مصممة الأزياء والمدوّنة والإعلامية الإمارتية فاطمة المازمي بأزيائها بتنسيقات عربية مذهلة، وتُعد من أكثر الفتيات المؤثرات خليجيًّا في مجال الموضة والأزياء على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن خلال برامجها التلفزيونية أيضًا، ومن وحيها جمعنا للفتيات المحجبات عدة خيارات لعبايات وجلابيات أنيقة بالأسلوب الإماراتي، فاستوحين منها ما يناسب مناسباتكنّ وشخصياتكنّ.



خيارات متنوعة للعبايات

خيارات متنوعة للعبايات



اعتمدت الإماراتية فاطمة المازمي على العبايات الخليجية في كل إطلالاتها، وكان من أبرز خياراتها عباية سوداء من قماش الكريب الناعم المصمم بالتطريزات اللامعة على الحواف، وارتدت عباية سوداء منسدلة مطرزة بالزهور بخطين مائلين في منتصف العباية؛ لإطلالة مميزة، وأطلّت بعباية بنيّة مزينة برسمة ورقات الشجر، وظهرت بعباية من قماش الساتان البني المزين بقَصَّة البليزر في الأعلى وقصة ناعمة من الأسفل، ونسقت عباية زهرية مزينة بالزهور مع الأساور الذهبية المتعددة؛ لمظهر أنثوي أنيق.

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إطلالات الجلابيات الإماراتية

إطلالات الجلابيات الإماراتية



لمُحِبَّات الجلابيات الإماراتية، يمكن لفاطمة أن تلهمكنّ بإطلالاتها بالجلابية السوداء المزينة بالنقوش والرسومات الزرقاء، أو اختيارها للجلابية الزرقاء المزينة بالرسومات الحمراء والتطريزات السكّرية في منطقة الصدر وأطراف الأكمام، أو تأنقها بجلابية خضراء مطرزة بالذهبي ومرسومة بالنقوش الملونة، كما اخترنا لكنّ جلابية خضراء مطرزة بالأحمر والبرتقالي، وجلابية زهرية مزينة بالنقوش الذهبية؛ لمظهر أنثوي مميز.

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تنسيقات المجوهرات مع العباية السوداء

تنسيقات المجوهرات مع العباية السوداء



لاختيار الفتيات في كيفية تنسيق عباياتهن مع الإكسسوارات والمجوهرات المختلفة، يمكن لفاطمة أن تلهمكنّ بإطلالتها بالعباية السوداء المزينة بالخطوط البنية مع قلادة طويلة ذهبية مزينة بالأسود وساعة ناعمة ذهبية اللون مع عدة أساور ذهبية لمظهر مميز، ونسقت في إطلالة أخرى مع العباية السوداء أقراطًا ذهبية مصممة بفصوص خضراء من علامة لويس فيتون، وخاتمًا وأساور ناعمة باللون الذهبي، وقلادة بفصوص زرقاء من علامة لويس فيتون.

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تنسيقات المجوهرات مع العباية الملونة

تنسيقات المجوهرات مع العباية الملونة



تأنقت فاطمة المازمي بعدة مجوهرات مع العبايات الملونة، حيث اختارت مع العباية الزهرية عدة أساور ذهبية وخاتمًا ذهبيًّا وقلادة طويلة ذهبية مصممة بحجر أخضر من علامة لويس فيتون، ومع العباية البنية أكملت إطلالتها بقلادة طويلة مصممة بعدة فصوص مع خاتم وسوار ذهبيين.

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