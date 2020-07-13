ستايل كوري للمحجبات لإطلالة مميّزة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 13 يوليو 2020 07:43 مساءً - برزت صيحة الستايلات الكورية بشكل كبير خلال الفترات الماضية، حيث تمتاز بالبساطة والأناقة؛ إذ تُبدع النساء الكوريات في مختلف المناسبات، أو حتى على شاشات التلفاز بالإطلالات المحتشمة والأنيقة التي تليق بمجتمعهم وأجسامهم، ومن وحي المحجبات الكوريات والممثلات؛ جمعنا لكنّ عدة ستايلات مناسبة للمحجبات، فاستوحين منها ما يناسبكنّ.



تنسيقات كورية للمحجبات

إطلالات للمحجبات بستايل كوري



يمكنكِ التأنق عزيزتي المحجبة ببلوزة واسعة ملونة بالزهري والأخضر والأزرق، وإكمالها ببنطال أبيض ومعطف زهري؛ لمظهر أنثوي، أو ارتداء بنطال الجينز مع معطف الكيمونو الخفيف المصمم باللون البيج والمزين برسومات الزهور الزهرية مع تيشيرت رمادي مزين بكتابات، أو التجمّل بقميص الجينز الواسع مع البنطال البني؛ لمظهر بسيط وحيادي، أو الظهور بتنورة رمادية من القطن مع بلوزة بيضاء ومعطف جينز؛ لإطلالة شبابية بسيطة، أو ارتداء بلوزة واسعة وبنطال من القطن الأسود؛ لمظهر مريح وبسيط، كما اخترنا لكنّ تنورة قطنية مخططة بالأبيض والرمادي مع قميص جينز وبلوزة سوداء، ويمكنكنّ تنسيق فستان كحلي مزيّن بالزهور المناسبة للمحجبات مع حجاب زهري؛ لإطلالة مناسبة للمناسبات البسيطة، ولمظهر عملي؛ يمكنكنّ أن تظهرنَ بقميص مخطط طوليًّا باللون الأسود مع بنطال جينز، والتزيّن بمعطف من القطن الرمادي مع بنطال أسود.

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إطلالات محتشمة من الممثلة بارك شين هاي

إطلالات محتشمة من الفنانة بارك شين هاي



تألقت الممثلة والمغنية الكورية بارك شين هاي بعدة إطلالات محتشمة خلال الفترات الماضية، ولكونها عارضة أزياء مصنَّفة من أقوى الشخصيات المشهورة عالميًّا، فهي تحرص على التنوع بأسلوب أزيائها، ومن أبرز خياراتها المحتشمة ارتدت بنطالًا وبليزر باللون الأبيض مع بلوزة سوداء؛ لمظهر عملي، وظهرت بفستان زهري مزيّن بنقط سوداء مع معطف أسود، وأطلّت بتنورة لامعة زهرية مع تيشيرت زهري ومعطف أصفر؛ لخيار عصري، ونسقت بنطالًا وبليزر باللون الأحمر مع بلوزة سوداء؛ لخيار رسمي، واختارت تنورة لامعة مع تيشيرت أبيض ومعطف من الجلد البني؛ لخيار شبابي مميز، وتجمّلت بقميص أبيض مع تنورة بنيّة مزينة بالزهور الناعمة؛ لإطلالة شبابية مناسبة لحفلات العمل، وتُزين بارك شين هاي إطلالاتها بالأقراط البيضاء الضخمة أو المجوهرات البسيطة المصممة بأسلوب ناعم، وتختار الحقائب الصغيرة باللون الأسود أو الأبيض بمختلف تصميماتها.

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