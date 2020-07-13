الامارات | بالفيديو..معرض فني أعماله متاحة للسرقة.. نُهب في 10 دقائق

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو..معرض فني أعماله متاحة للسرقة.. نُهب في 10 دقائق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في تجربة فنية فريدة لقيت انتشارا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، توافدت أعداد كبيرة من متذوقي الفن على افتتاح معرض فني، كان قد أعلن منظموه أنه سيتيح لزواره "سرقة" الأعمال التي يريدونها، حسب ما أورده موقع "أورنيوز الإخباري"، و تهافت الزوار "اللصوص" لحيازة مقتنيات المعرض مثبتين جدارتهم في عمليات "النهب" الكاملة التي أنجزوها في وقت قياسي لم يتعد 10 دقائق، وذلك على الرغم من أنه كان من المقرر أن يستمر المعرض على مدى 10 أيام متواصلة.

وذكر موقع " أورونيوز " نقلا عن وكالة "فرانس براس" أن "توتا هاسيغاوا" ، الذي يقف وراء فكرة المعرض، قد وضح الهدف من الفكرة التي كانت "اختباراً" من شأنه تحويل العلاقة بين الفنانين والجمهور، فيما اعتبرت الفنانة مينوري موراتا التي عرضت محافظ جيب مليئة بالمال وببعض بطاقات اعتماد مبعثرة هنا وهناك " إن إمكان سرقة القطع يسمح باستقطاب جمهور أوسع ويوفر للزوار لذة معنية بارتكاب مخالفة."

يذكر أن الكثيرين فازوا في انتزاع بعض أهم قطع المعرض وأبرزهم يوسوكه هاسادا (26 عاماً) الذي غنم ورقة نقدية من فئة 10آلاف ين (حوالى 83 يورو) موضوعة في إطار وكانت جزءاً من منشأة "ماي موني" للفنان غابان إيتو فيما خير آخرون مثله إلى تحقيق ربح أكبر عبر عرض القطع التي نهبوها للبيع على مواقع مخصصة لمزادات بأسعار خيالية تصل إلى 100 ألف ين (أكثر من 800 يورو).

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