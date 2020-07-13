بعد إجراء قسطرة القلب.. صور الفنانة سميرة توفيق داخل المستشفى

علاقات و مجتمع

نشرت لينا رضوان، ابنة شقيقة الفنانة اللبنانية سميرة توفيق ومديرة أعمالها، صورا لها من داخل أحد المستشفيات التي تتواجد بها حاليًا في إمارة أبو ظبي، بعد إجراءها عملية قلب.

ونشرت "لينا" الصور التي ظهرت فيها الفنانة سميرة توفيق، وهي تحمل باقة الزهور على سرير المستشفى، وترتدي النظارة، قائلة: "سميرة توفيق بفضل الله بخير، والصور تتكلم، من أبو ظبي مشفى كليفلاند العالمي.. ولأنها سميرة توفيق من زرعت الفرح والبسمة وحصدت بسيرتها الحسنة صداقات الكبار وكانت وما زالت بفضل الله بصمة الجمال وسيدة لونها البدوي، وصاحبة القلب المحب، هي التي لفت العالم بأغنياتها وبدويتها من لبنان موطنها إلى مشارق الأرض ومغاربها".

وتابعت "لينا" في منشورها: "وكانت الإمارات بكبارها من حفظوا عشرة العمر من زمن الشيخ زايد الراحل الكبير رحمه الله، وأم الإمارات الشيخة فاطمة ابنة مبارك، حفظها الله".

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واستطردت ابنة شقيقة الفنانة اللبنانية : "وبعد زمن كانت الدعوة الأولى من قبل الشيخة فاطمة ابنة مبارك، حفظها الله، أم الإمارات، صديقة العمر معها، وصولًا إلى جميع الشيخات والشيوخ من أحيت أفراحهم، وجالست مجالسهن بأجمل الجلسات.. الدعوة هذه المرة من الشيخ عبدالله بن زايد، حفظه الله، هم للكرم والوفاء والمحبة معها دوما.. لم يغيرهم زمن وهكذا الأصيلين في الدنيا".

واختتمت "لينا" منشورها: "بفضل الله وجهد المشفى العالمي في أبو ظبي كليفلاند، ومتابعة الحكام والشيخ عبدالله بن زايد، ومكتبه، سميرة توفيق، اليوم، بخير، بعد خوف كبير لعارض في القلب، وهي اليوم، تتابع علاجها في بلدها الثاني الإمارات.. شكرًا يا أهل أرض الراحل الكبير الشيخ زايد".

والفنانة اللبنانية سميرة توفيق، صاحبة الـ85 عامًا، اشتهرت بالغناء باللهجة البدوية، وشاركت في عدة مسلسلات وأفلام كممثلة ومغنية أمام كبار الفنانين.