عمرو سلامة عن تجريم ختان الإناث في السودان: "مش عارف اتبسط ولا اتصدم"

علاقات و مجتمع

أشاد المخرج عمر سلامة، بقرار السودان الشقيق بإصدار قانون يجرم عملية ختان الإناث.

وغرد "سلامة" عبر حسابه على تويتر: "مش عارف انبسط إن السودان جرمت الختان ولا أتصدم إنه ماكنش متجرم لحد دلوقتي!".

وصادق مجلس السيادة الانتقالي في السودان على قانون يجرّم ختان الإناث، وفق ما أعلنته وزارة العدل السودانية في بيان الجمعة 10 يوليو 2020.

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وقال البيان: "اكتملت إجازة عدد من القوانين بعد توقيع رئيس مجلس السيادة عليها، وإلغاء عدد من المواد المتفرقة في بعض القوانين التي تحط من قدر وكرامة المرأة كتجريم ختان الإناث".

وتصل عقوبة ختان الإناث لمن يرتكبه، لثلاث سنوات سجنا مع دفع الغرامة، وفق التعديل الذي أقرّه مجلس الوزراء السوداني في القانون الجنائي شهر مايو، وتوقع العقوبة على الشخص الذي يجري عملية الختان حتى ولو كان طبيبا.

وجاء في نص المادة المعدّلة "يعد مرتكبا جريمة كل من يقوم بإزالة أو تشويه العضو التناسلي للأنثى، ما يؤدي إلى ذهاب وظيفته كلياً أو جزئياً سواء كان داخل أي مستشفى أو مركز صحي أو مستوصف أو عيادة أو غيرها من الأماكن. ويعاقب من يرتكب الجريمة بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة".