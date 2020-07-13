توفي ابنها وارتبطت بـ كلوني ورحلت اليوم.. من هي كيلي بريستون زوجة جون ترافولتا؟

علاقات و مجتمع

ودع الفنان العالمي جون ترافولتا، فجر اليوم الاثنين، زوجته الممثلة الأمريكية كيلي بريستون، بعد صراع مع سرطان الثدي.

كلمات مؤثرة نعى بها "ترافولنا" زوجته، فهي أم أبنائه الثلاثة وشريكة حياته منذ عام 1991، ليعبر عن ذلك عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، قائلًا: "من الصعب أن أعلن أن زوجتي الجميلة كيلي خسرت معركتها التي استمرت عامين مع السرطان".

ويرصد "هن" أبرز المعلومات عن الفنانة الأمريكية كيلي بريستون، التي خسرت معركتها أمام سرطان الثدي.

- توفت "كيلي" عن عمر يناهز 58 عامًا.

- قبل اتجاهها للتمثيل كانت تعمل عارضة أزياء.

- اشتركت في الكثير من الأعمال الفنية منها The Experts، The American Clock ،Holy Man ،Broken Bridges.

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- قبل زواجها من جون ترافولتا في عام 1991، كانت متزوجة من الفنان بريستون جيج، طيلة 4 أعوام، ومن ثم خطبت لفترة للممثل تشارلي شين.

- كانت مرتبطة بالممثل جورج كلوني، وذلك في الفترة من عام 1987 إلى 1989.

- تزوجت بعد ذلك من جون ترافولتا في عام 1991، وذلك بعد أن ظهرا معًا في فيلم: "ذا إكسبرتس" وتزوجا في باريس.

- أنجبت من جون ترافولتا أبنائهما الثلاثة: "جيت.. إيلا بلو.. بنيامين هنتر".

- توفى ابنها الأكبر "جيت" في عام 2009.

- أصيبت بسرطان الثدي قبل عامين، وأرادت خوض هذه المعركة بعيدا عن الإعلام.

- نعاها زوجها جون ترافولتا، ليصفها بأنها خاضت حربها مع السرطان بشجاعة: "لقد خاضت حربا شجاعة بحب ودعم من الكثيرين.. سأظل ممتنا للأطباء والممرضات والفرق الطبية وأصدقائها وكل من ساعدها في معركتها.. سوف يتم تذكر حب وحيوية كيلي دائماً، سأبتعد لفترة لأكون بجانب أطفالي الذين فقدوا أمهم، فسامحوني لعدم معرفة أخباري لمدة طويلة، لكنني سأشعر بكل حبكم ودعمكم".