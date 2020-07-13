الاتيكيت هي الأصول الاجتماعيّة والقواعد التي تنظّم حياتنا فنتصرّف باحترام تجاه الآخرين وتجاه أنفسنا للحفاظ على لياقتنا. يشمل الاتيكيت مختلف نواحي الحياة المختلفة ومنها اتيكيت الحديث، اتيكيت التعزية، اتيكيت الاحتفالات والضيافة. ولكن لعلّ أكثر أنواع الاتيكيت التي ترغب المرأة في التعرّف إليها أكثر هي اتيكيت تناول الطعام. تابعينا واكتشفي أصول تناول الطعام:

الجلوس بهدوء

اتيكيت تناول الطعام بشمل أيضاً كيفية الجلوس على المائدة، ويدعوك خبراء الاتيكيت بالجلوس بهدوء وتجنّب إحداث ضجّة لئلا تفقدي أناقتك ولياقتك. كذلك تجنّبي إزعاج من يجلس بجوارك وذلك بتجنّب وضع مرفقيك على مسند الطاولة.

الاستقامة

إذا كنت باستضافة أحدهم على الطعام فلا تجلسي قبل أن تشير لك ربّة المنزل أو مضيفك إلى مكانك. احرصي على الحفاظ على استقامتك أثناء الجلوس وتجنّبي الانحناء إلى الأمام لأنّ ذلك مخالف لقواعد اللياقة. أما إذا احتجت إلى شيء بعيد عنك، فلا يجوز الوقوف والانحناء لالتقاطه بل اطلبي من أحد الأشخاص أن يعطونك إياه.

استخدام أدوات المائدة

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إذا كنت لا تعلمين كيفية استخدام أدوات المائدة بحسب الترتيب، فإن خبراء الاتيكيت يشددون على ضرورة استخدام تلك الموضوعة على أقصى اليمين وأقصى اليسار أولاً وصولاً أخيراً إلى تلك التي تكون موضوعة مباشرةً قرب الأطباق.

مزج الطعام

من آداب المائدة هو الحرص على عدم مزج أنواع متعددة من الطعام في طبق واحد، بل الحرص على وضع كلّ نوع على حده، وتجنّب وضع كميّة طعام في الشوكة أو الملعقة أكبر مما يتّسع في فمك.

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