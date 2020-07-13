لجين عمران تحب هذا النوع المجوهرات

تختار الإعلامية لجين عمران أسلوب مميز في اطلالاتها، الا أنها تركز بشكل كبير على المجوهرات التي ترتديها والتي تختارها بطابع بارز وملفت. فهي تحب أن ترتدي مجوهرات مع كامل اطلالتها لأنها برأيها تضفي على الأزياء رونقاً خاصاً وتكمّل اللمسات الأخيرة من الأسلوب. لذا تعرفي معنا الى أبرز التصاميم والعلامات التي تحبها لجين والى أبرز النصائح لتنسيق مجوهرات بذات أسلوبها.



الجواهر الكبيرة سر اطلالة لجين عمران



بعد رصدنا لاطلالات عديدة للجين عمران، اكتشفنا أنها تميل نحو الجواهر الكبيرة التي تلفت النظر بشدة والتي تأتي مصنوعة من أجود أنواع الأحجار الكريمة. فهذا الطابع هو أكثر ما يجذبها ويعبر عن شخصيتها الجريئة والبارزة. من هنا نراها دائماً متألقة بتصاميم ملفتة وجذابة جداً.



جواهر فاخرة بتوقيع علامات عالمية

الجواهر الكبيرة



تلجأ لجين الى أهم العلامات التجارية لكي تختار مجوهراتها فنراها متألقة بتصاميم بياجيه وبولغاري وشوبارد وكارتييه وغيرهم كثر... طبعاً تختار منها التصاميم التي تعكس ذوقها والتي يعتبرها تصميمها بارزاً وملفتاً.



Advertisements

طرق وأساليب متنوعة لاعتماد أسلوب لجين عمران



أنت أيضاً يمكنك أن تطلي بأسلوب مماثل لأسلوب لجين عمران من خلال النصائح التالية:

- اختاري التصاميم ذات الحجم الكبير والأسلوب البارز التي تلفت النظر بشدة.

- ركزي على الأحجار الكريمة التي تكون متناسقة مع لون فستانك لانشاء مزيد من التناغم في الاطلالة

- اختاري مختلف أنواع مجوهراتك بشكل متناغم مع بعضها البعض لكي تحصلي على اطلالة متميزة.

قد يهمك ايضا:

المجوهرات البوهيمية لإطلالات جديدة وعصرية

تنسيقات المجوهرات المميزة باللون الفضي من حنان رضا