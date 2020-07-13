كيف تختارين فستان الزفاف وأنت في المنزل؟

تقدم محلات الزفاف في جميع أنحاء البلاد تجارب تسوق افتراضية حيث يمكن للعرائس والعرسان وحفلات الزفاف تجربة وشراء ملابس الزفاف عبر الإنترنت. إليك بعض خيارات التسوق لمساعدتك في العثور على يوم زفافك عبر الإنترنت من خلال التسوق وأنت في المنزل:

المصمم



يقدّم مصمم الأزياء خلال هذه الفترة وبسبب التباعد الإجتماعي وفيروس كورونا خدمة حجز المواعيد عبر الإنترنت، ومن ثم جلسات مع المصمم لأخذ القياس أو الحديث عن فستان الزفاف الذي تحلم به العروس ومن ثم إطلاع العروس على التصاميم التي تليق بها.



بوتيك فستان الزفاف

بعض بوتيكات الأزياء لأشهر المصممين متاحة في فروع كثيرة ضمن البلد الواحد، بعني في حال تم الإتفاق على شكل الفستان أو المعايير المبدئية لفستان زفافك يمكنك زيارة أقرب فرع لتجربة الفستان أو موديلات عدّة.

قياس بدلة العريس

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لتحديد القياس، جرّب التوكسيدو أو البدلة الرسميّة، بما فيها القميص والحذاء المناسبين، وقرّر بعد ذلك ما إذا كانت الإطلالة مناسبة وأنيقة. لمعرفة القياس المناسب: ضع ذراعيك على الجانبين، ومدّ أصابعك. لا بدّ ألا تتعدّى السترة أصبع يدك الأوسط. كما على زر القميص أن يظهر من كمّ السترة بما يوازي نصف إنش. أمّا السروال، فعليه ملامسة كعب الحذاء، وأن يصل إلى أعلى الحذاء من الأمام.

طرحة العروس

حتى في زمن الكورونا يمكنك اختيار فستان زفاف مثالي يليق بك، فمثلاُ لطرحة فستانك اتبعي هذه النصائح. في حالة كانت العروس قصيرة وضئيلة، يجب اختيار طرحة ليست طويلة أو كبيرة؛ لأنها ستزيد من صغر حجمها وتجعلها تصغر قليلة الحجم في داخل الطرحة.وإذا كانت العروس ممتلئة، فيفضل الطرحة غير الواسعة، والتي تنسدل دون تدرج في الطول، بل تكون طبعة واحدة وطويلة؛ حتى لا تزيد من امتلاء الجسم.



أخيراً لا تنسي أن الفستان الذي سترتديه هو فستانك أنت ، فلا تختاري فستانك لأنه اعجب أمك أو صديقتك أو حتى حماتك ، بل اختاري الفستان لأنك أحببته . أيضاً الفستان الأغلى قد لا يعني الأجمل ، والأمر ليس منافسة من سترتدي الفستان الأغلى بل احرصي على اختيار فستان جميل يناسب ميزانيتك كي لا تقعي في الديون.

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