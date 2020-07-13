فساتين زفاف بأسعار جيدة لعروس 2020

بعض العرائس لا يستطعن تأمين ميزانيّة كبيرة لشراء فستان الفرح، بل يفضّلن أن يصرفن أموالهنّ على تحضيرات أخرى كشهر العسل أو تجهيزات منزل الزوجيّة. لذلك، سنعرض لك اليوم فساتين بأسعار مقبولة، وباستطاعة أيّ عروس من ذوات الميزانيّات المتوسّطة أو المنخفضة أن تشتري إحداها.



فساتين زفاف منخفضة الميزانية

لنكن صادقين ، مناقشة الميزانية هي على الأرجح الجزء المفضل لديك في التخطيط لحفل الزفاف ، ونحن لا نلومك! في حين أن هناك العديد من المجالات التي يمكنك حفظها (فكر في دعوات DIY وقائمة الضيوف) ، فإن آخر شيء تريد القيام به هو التضحية بأسلوب وجودة عندما يتعلق الأمر بفستان الزفاف الخاص بك ، والخبر السار هو: ليس عليك ذلك!

مع مجموعة مذهلة من فساتين الزفاف بأسعار معقولة تغمر السوق ، ويأتي الكثير منها بأقل من 1000 دولار ، سوف تعثرين على فستان يناسب أسلوبك ومكانك.



حيل ليبدو فستان زفاف باهظ الثمن:

اختيار اللون المناسب

أسوأ ما يفسد جمال فستان الزفاف هو أن يكون قماشها بلون غير ناصع، ولا نقصد هنا فقط اللون الأبيض، وإنما أيضاً اللون اللؤلؤي والبيج و"الأوف وايت". عند اختيارك لون الفستان تأكدي من أن لونه ناصع جداً، وتجنبي شراء اللون الأبيض المائل إلى الرمادي، أو الأصفر، أو الأزرق، وننصحك كذلك بأن تختاري اللون المناسب لبشرتك كيلا تظهري شاحبة.

وضع إضافات على فستان الزفاف

لا تبخلي على فستانك فقط لأنه زهيد الثمن، ففي إمكانك القيام ببعض الحيل البسيطة لجعله يبدو فخماً، ولن يتطلب ذلك الأمر منك سوى أن تعطيه إلى خياط ماهر ليضيف إليه ما ترغبين فيه ليتماشى مع أحدث صيحات الموسم، بأن يضع مثلاً حزاماً للخصر من الدانتيل، أو الساتان مزيناً بالفصوص والكريستال، أو توباًعلوياً من الدانتيل فوق منطقة الصدر المفتوح، وكذلك إضافة كاب من الشيفون، أو الدانتيل، ولن يكلفك ذلك كثيراً من المال، كما يمكنك إضافة الأشرطة، أو بعض التطريزات الناعمة على الخصر، أو منطقة الصدر بحسب مظهر الفستان.

تنسيق الأكسسوارات

أكملي جمال مظهر فستانك بالإكسسوارات لتظهري مثل أميرة حقيقية في يوم زفافك، وتبدو إطلالتك أكثر فخامة. ارتدي تاج الزفاف، واهتمي باختيار عقد ببريق أبيض إذا كان صدر فستانك مكشوفاً، أما إذا كان مغطى، و"سادة"، وخالياً من التطريزات ففي إمكانك إضافة عقد كبير خلاب يزيد من فخامته، واختاري حذاء مناسباً لتصميم الفستان، ننصحك باختيار الأحذية اللامعة من الترتر فهي تناسب الفساتين البسيطة.

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طرحة الفستان



لا تتهاوني في مسألة وجود الطرحة، لأنها تعطي فستانك طابعاً خاصاً، وتجعله يبدو أكثر فخامة. اختاري طرحة طويلة إما بطبقات متعددة، أو بتصميم الشلال الطويل، لتأتي خلفك في الممر، فتكون إطلالتك رائعة وفريدة.

راقبي الخصومات

أما إذا كنت لا ترغبين في التنازل عن حقك في الظهور بفستان فخم وباهظ الثمن يناسبك في يومك الكبير فما عليك في تلك الحالة إلا أن تراقبي الخصومات السنوية التي تقوم بها المتاجر الشهيرة خصوصاً حينما تأتي بفساتين جديدة من موضة الموسم، لذا جهزي دليلك لتلك المحلات ومواعيد خصوماتها.

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