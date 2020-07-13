الكشف عن أبرز إطلالات عصرية تناسب الأذواق كافّة ضمن صيحات خريف 2020

من ضمن صيحات خريف 2020 تندرج الفساتين الطويلة بقصّة القميص مع الياقة تحت راية إطلالة المرأة العملية والمتابعة للموضة في آن. لذا، اخترت لك الأكثر رواجاً على الإطلاق، هذا الفستان المميز بحزامه الأنثوي وأكمامه العصرية. وقد نسّقت لك مع هذا الفستان الرمادي حذاء أسود بالكعب العالي والمفتوح من الخلف مع حقيبة يد بمسكة ونظارات عصرية من دون إطار.

الفستان من Marks &Spencer

الحذاء وحقيبة اليد من DKNY

النظارات من GiorgioArmani

اللوك الثاني: الفستان القصير مع Ankle Boots

أمّا في اللوك الثاني، فقد اخترت لك الفستان أيضاً وإنّما بأسلوب القميص القصير باللون الأبيض مع الشرائط السوداء والقبة والأكمام. ولتعزيز فرادة هذا اللوك، اخترت لك الـ Ankle Boots باللون الأصفر لتكسري من رتابة اللونين الأبيض والأسود، مع حقيبة اليد بالجلد اللامع.

الفستان من Marks &Spencer

الحذاء وحقيبة اليد من DKNY

اللوك الثالث: المعطف مع السروال الواسع

وفي اللوك الثالث، فاخترت إلى صيحة مختلفة ترتكز على السروال الواسع والمعطف الطويل. غالباً مع تعتمد الأميرات هذا الأسلوب الأنيق. وقد نسّقت لك معهما الحذاء اللماع بالكعب العالي واخترته باللون البرغندي الداكن ليلائم نقشة المعطف. ولا تنسي النظارات الرائجة كثيراً في لوكات خريف2020.

المعطف من Ted Baker

السروال من Marks & Spencer

ا لحذاء من DKNY

النظارات من Burberry

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اللوك الرابع: رياضي بإمتياز

في حين يميل اللوك الرابع إلى الأسلوب الرياضي، إذ يرتكز على الجاكيت الصفراء المنفوخة مع القبعة الكبيرة الحجم والسروال الأبيض الضيق. ولتكتمل هذه الإطلالة بشكل ناجح، اخترت لك الحذاء الرياضي الأبيض مع نظارات بتصميم مثلّث رائج.

الجاكيت والحذاء والسروال من DKNY

النظارات من Vogue

اللوك الخامس: الفستان القصير بالمربعات

أمّا النهاية فمع لوك حيوي وأنثوي يليق بأسلوب العمل أو الجامعة . اخترت لك الفستان بقماشة المربعات الرائجة مع حزام جانبي يُضفي الفرادة والتميّز على اللوك. ومع هذا الفستان الجميل، إختاري الحذاء الرياضي باللون البرونزي الميتاليكي لتعزيز مبدأ الحركة في الستايل مع النظارات الرائجة بتصميمها.

الفستان من Ted Baker

الحذاء من DKNY

النظارات من Giorgio Armani

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