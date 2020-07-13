مناكير نيون موضة صيف 2020

لا شك أن موديلات المناكير الفرنسي وتصاميم الأظافر الكلاسيكية وتلك البسيطة والناعمة، دائماً ما تكون لها مكانة خاصة لدى كل امرأة. لكن بين الحين والآخر، ترغب بعض النساء في الابتعاد عن كل ما هو تقليدي وكلاسيكي، والتحوّل نحو كل ما هو جريء وغير مألوف. لذلك، نرصد لك ، أجمل موديلات المناكير النيون، موضة صيف 2020 والتي ستجعل أظافرك ساطعة ومشرقة.

أظافر هندسية بألوان زاهية



إذا كنت تميلين الى الجرأة، فلا تترددي هذا الموسم في اعتماد موديلات الأظافر الهندسية، بقاعدة نيون زرقاء زاهية، مزينة بتدرجات النيون الأصفر والبرتقالي والأخضر بأشكال هندسية ناعمة، فهذه الألوان تمنحك إطلال ربيعية جذابة جداً وملفتة.



الأظافر المزينة بالنجوم الصفراء النيون



تعد رسمة النجوم من أبرز صيحات الأظافر وأكثرها رواجاً، لذلك اعتمديها هذا الصيف باللون الأصفر النيون وبأحجام مختلفة لتزيين أظافرك بطريقة عصرية فائقة الأنوثة والجمال. وهي ملائمة جداً للأظافر الطويلة حيث تكون المساحة كافية لتطبيق رسمات النجوم، لكن بإمكانك اعتماد الأظافر الأكريليك وتزيينها بالنجوم الصفراء النيون الساطعة.

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مناكير فرنسي بألون قوس القزح النيون



إذا كنت ترغبين في اعتماد المناكير النيون بطريقة بسيطة وناعمة، بإمكان اعتماد المناكير الفرنسي بألوان قوس القزح النيون، بحيث تطبقين في البداية المناكير الوردي الفاتح على كامل الأظافر، وتقومين من ثم بتطبيق المناكير الملون بألوان قوس القزح النيون على مقدمة الأظافر بأسلوب المناكير الفرنسي.



النيون الزهري والأصفر المات



أما إن كنت من محبات المناكير المات، بإمكانك التمتع بأجمل موديلات الأظافر بألوان النيون الزاهية والمات، كأن تستخدمي المناكير النيون الزهري والأصفر المات وتطبيقه بأشكال مختلفة على الأظافر بطريقة متناسقة وناعمة تمنح أظافرك مظهراً عصرياً جذاباً.

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