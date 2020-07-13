موديلات شنط مُوافقة للموضة من وحي النجمات للتمتّع بإطلالات متميّزة

تضيف الاكسسوارات على كل اطلالة رونقاً مميزاً لتبدو السيدة أكثر اناقة وشياكةً.كملي إطلالاتك الصيفية بأحدث موديلات شنط نسائية على طريقة النجمات، حيث برزت العديد من الصيحات المميزة التي يمكنك تطبيقها.

شنط مايا دياب

ظهرت مايا دياب بأكثر من صيحة للشنط العصرية، وطبقت صيحة حقيبة الـCross المزدوجة في أكثر من إطلالة من شانيل، حيث اعتمدت الشنطة السوداء مع فستان أحمر، واعتمدت نفس الحقيبة مع بليزر رمادي.

كما اعتمدت مايا دياب حقيبة الوسط من شانيل مع السلسلة التي تتصل بها من الرقبة، ونسقتها في إطلالة كاجوال بالتي شيرت الأبيض والجينز.

شنط ميريام فارس

تعتمد ميريام فارس شنط بتصاميم وأحجام وألوان متنوعة تتناغم مع مختلف إطلالاتها، فنسقت حقيبة كبيرة بألوان داكنة مع كنزة برغندي وسروال جينز، كما اعتمدت حقيبة ناعمة بألوان الباستيل من ميو ميو مع تي شيرت أبيض وجينز، ومع الفستان الأسود، اختارت حقيبة كتف أنيقة باللون الأخضر والأسود.

حقيبة نانسي عجرم

ظهرت نانسي عجرم مؤخرًا بإطلالة أنيقة وعصرية بقميص أسود وسروال جينز، ونسقت معهما حقيبة سوداء بحزام أبيض عريض من ديور.

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حقيبة نوال الزغبي

أضافت نوال الزغبي لمسة حيوية لإطلالتها الداكنة من خلال حقيبة وردي من شانيل، وتميزت الحقيبة بالسلسلة الذهبية الطويلة.

حقيبة ستيفاني صليبا

أحببنا إطلالة ستيفاني صليبا بالتوب الأبيض والسروال الرمادي مع حقيبة بيج أنيقة من الجلد.

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