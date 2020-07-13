مجموعة مريم الخلف للأزياء تطرح كولكشن الصيف 2020 في دبي

تستعد مجموعة مريم الخلف للأزياء، لطرح كولكشن الصيف في دبي على الموقع الالكتروني الخاص بها، وكذلك على صفحات التواصل الاجتماعي؛ وذلك تزامنا مع أزمة وباء كورونا وتنفيذا لإجراءات التباعد الاجتماعي.

وصرحت المتحدثة باسم علامة الأزياء مريم الخلف، بأن المصممة الإماراتية مريم الخلف؛ نفذت مجموعة جديدة ومميزة من التصاميم التي تناسب المرأة الخليجية، والعربية وتتماشى مع عاداتها وتقاليدها في اللبس.

وسوف يتم طرح الكولكشن على الموقع الرسمي وصفحات السوشيال ميديا الخاصة بالعلامة التجارية، ليتسنى لمحبين الأزياء الاطلاع واقتناء الأزياء التي تناسبهم والتي تتماشى مع أذواقهم.

وأبرمت مريم الخلف مالكة العلامة التجارية، بروتوكولات تعاون مع أهم شركات التوزيع و التوصيل، وذلك كإجراء مهم من أجل الوصول للمستهلكين بأقرب وقت ممكن، وحفاظا على التباعد الاجتماعي

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