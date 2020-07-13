يسبب أضرارا خطيرة.. تحذير من الاستخدام العشوائي لدواء شهير لعلاج كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب.. سيد متولي

ثبتت فعاليته كعلاج لمحاربة فيروس كورونا المستجد، وأعلنت وزيرة الصحة والسكان هالة زايد، عن استخدامه لعلاج بعض الحالات وفقا لضوابط يتم تحديدها من قبل الأطباء، لكن يبدو أن الإفراط في استخدام عقار "رمدسيفير"، يسبب أضرارا بالغة.

وفقا لما ذكره موقع thehealthsite، فإن العقار قد يتسبب في أمراض خطيرة، وبالتالي يجب استخدام "رمدسيفير" بحذر شديد، لأن الاعتماد عليه بشكل عشوائي أو استخدامه في ظروف غير مرغوب فيها قد يتسبب في ضرر أكثر من نفعه.

نظرًا لعدم وجود لقاح لـ COVID-19 حتى الآن، يقوم الأطباء والباحثون في جميع أنحاء العالم باختبار بعض الأدوية الموجودة لعلاج المرض الفيروسي.

أحد الأدوية التي تم الترويج لها كثيرًا هو رمدسيفير، وهو مضاد للفيروسات، مصمم لعلاج الإيبولا، وقد اقترحت بعض الدراسات أنه قد يقلل الوقت اللازم للتحسين السريري في الحالات المتوسطة إلى الشديدة المصابة بكورونا.

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وفقا للمجلس الهندي للأبحاث الطبية، يجب استخدام العقار في حالات الطوارئ على مرضى الفيروس التاجي الذين يعانون من أمراض شديدة.

آثار جانبية ضارة

يمكن أن يسبب رمدسيفير آثارا جانبية ضارة، منها إصابة الكبد والكلى، وزيادة إنزيمات الكبد ما يعني خطر الإصابة بالتليف.

بالنسبة للحالات البسيطة المصابة بكورونا، يمكن الاعتماد على الأكسجين، كحل ومنع استخدام رمدسيفير، إلا تحت إشراف الطبيب المعالج.