غير "كورونا"..7 أسباب أخرى لضيق التنفس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي:

ضيق التنفس شعور بعدم الراحة أثناء الشهيق والزفير، وبالتالي بعدم القدرة على الحصول على ما يكفي من الهواء، وأصبح أيضا من الأعراض المصاحبة لفيروس كورونا المستجد، فعندما يتعرض له بعض الأشخاص يعتقدون أنهم مصابون بعدوى كورونا، فيشعرون بالتوتر والخوف وتتفاقم حالتهم، ولكن هناك العديد من الأسباب الأخرى لضيق التنفس حسبما جاء في موقع" docsopinion".

1-الربو:

من أمراض الصدر التي تسبب ضيق وتضخم فى الرئتين، ما يؤدي إلى صعوبة التنفس، وخصوصا عند بذل مجهود بدني، ويعاني بعض مرضى الربو من نوبات متكررة.

ويحدث الربو الناجم عن الحساسية بسبب بعض الأشياء المتطايرة في الهواء مثل حبوب اللقاح، والجراثيم والغبار، ووبر الحيوانات الأليفة.

2-الانسداد الرئوي المزمن:

يشير مرض الانسداد الرئوي المزمن، إلى مجموعة من الأمراض التي تسبب انسداد تدفق الهواء مما يؤدي إلى ضيق التنفس والسعال، ويشمل انتفاخ الرئة والتهاب الشعب الهوائية المزمن، والربو في بعض الحالات.

3-مشكلات القلب:

ترتبط كثير من مشكلات القلب بالتنفس، مثل الذبحة الصدرية والنوبة القلبية والعيوب الخلقية في القلب وعدم إنتظام ضربات القلب.

Advertisements

4-الالتهاب الرئوي:

ينتج عن البكتيريا العقدية الرئوية حدوث تراكم للسوائل في مجاري الرئة، وبالتالي الإصابة بصعوبة في التنفس.

5-استروَاحُ الصدر:

استرواح الصدر يحدث عندما يتراكم الهواء بين الجزء الخارجي من الرئة وداخل جدار الصدر، ويمكن أن يأتي الهواء من الرئة أو من خارج الجسم إذا كان هناك إصابة في الصدر، ما قد يؤدي إلى حدوث ضغط فى الرئة، وصعوبة التنفس.

6-ارتفاع ضغط الدم الرئوي:

ارتفاع ضغط الدم الرئوي هو مرض ناجم عن ارتفاع الضغط الدم في الشرايين، ويعتبر حالة نادرة يمكن أن تؤثر على الأشخاص من جميع الأعمار، ومع ذلك، فهو أكثر شيوعا لدى الأشخاص الذين يعانون من حالة قلبية أو رئوية، وتتمثل أعراضه الرئيسية في ضيق التنفس والتعب، والدوخة، والخفقان.

7-سرطان الرئة:

يعاني العديد من مرضى سرطان الرئة من ضيق في التنفس، وقد يكون بسبب الورم نفسه أو أمراض أخرى في الرئة أو القلب.