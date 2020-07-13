رانيا يوسف تنشر صورها بالكاش مايوه

لايف ستايل

نشرت الفنانة رانيا يوسف، عبر حسابها الرسمي على فيس بوك، مجموعة من الصور الجديدة لها.

وظهرت "يوسف" في الصور وهي ترتدي كاش مايوه باللون الأبيض، على شاطئ البحر، واكتفت بوضع "إيموشن" على الصورة دون كتابة تعليق.

وتفاعل المتابعون في التعليقات على الصور التي جاءت بجودة قليلة: "هي الصور منغبشة ليه؟"، "هي متصورة بكاميرا 6600"، "متصورة بتليفون بيت"، و"الصور مش واضحة".

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ويذكر أن الفنانة رانيا يوسف، بدأت عبر حساباتها الرسمية في حملة "فضح المتحرشين" الذين يعلقون بألفاظ خادشة للحياء على حساباتها، كما بدأت في نشر صورهم وأسمائهم.

ويبدو أن ما فعلته بدأ يلقى ثماره إذ اعتذر إليها أحد المتحرشين طالبًا منها السماح وعدم فضحه، وهو ما وافقت عليه الفنانة رانيا يوسف.