بعد وفاة رجاء الجداوي بسببه.. إصابة الفنانة العراقية زهرة الربيعي بكورونا

علاقات و مجتمع

صدمة جديدة في الوسط الفني العربي، جاءت عقب إعلان الإعلامي علي الخالدي، إصابة الفنانة السبعينية العراقية زهرة الربيعي، بفيروس كورونا المستجد، عقب مرور أسبوع على وفاة رجاء الجداوي، بسبب تدعيات المرض التاجي.

وغرد الإعلامي العراقي، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر": "إصابة الفنانة الكبيرة زهرة الربيعي بفيروس كورونا".

Advertisements

وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع التغريدة، التي حصدت مئات تسجيلات الإعجاب والتعليقات الداعية لها بالشفاء العاجل.

وتوفيت رجاء الجداوي، في الساعات الأولى من صباح 5 يوليو الجاري، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد عن عمر يناهز 82 عامًا، بعد مرور 43 يومًا على إصابتها بالوباء أثناء تصوير مشاهدها في مسلسل لعبة النسيان، الذي عُرض في شهر رمضان الماضي.

ودفنت الفنانة القديرة، بمعرفة الطب الوقائي في مقابر الأسرة بمنطقة البساتين بالقاهرة.