"مش بس لمنع الحشرات".. سحر اللافندر: نوم بدون قلق

صحة

زيت اللافندر من المعروف أنه يستخدم كعطر وأيضًا كزيت لترخية العضلات المشدودة وعلاج انتفاخ البطن وآلام الصداع، ويمكن لربات البيوت استخدامه لمنع دخول الحشرات للمنازل.

وبجانب هذه الاستخدامات، كانت الأحاديث تتجه بأنه يستخدم أيضًا لتحسين جودة النوم وتقليل الخوف والقلق، وهو ما أثبته بالفعل علماء من جامعة فيينا بالنمسا، إذ أجرى العلماء دراسة على مفعولات كبسولات نبات الخزامي، والمعروف أيضًا باسم اللاوندة أو اللافندر، على مجموعة من الأشخاص لمدة 10 أسابيع، بحسب ما ذكرته "سبوتينك"، نقلًا عن "دويتش فيله".

Advertisements

وقسّم العلماء المشاركين في الدراسة إلى مجموعتين، تناولت المجموعة الأولى من 80 إلى 160 مليجرامًا من كبسولات اللافندر يوميًا، بينما حصلت المجموعة الثانية على كبسولات لا تأثير لها دون علمهم.

وخلُص العلماء بعد أسبوعين، إلى أن المجموعة التي حصلت على كبسولات اللافندر انخفضت لديها نسبة المخاوف والقلق بشكل واضح، بل ووصل مفعول الكبسولات للمستوى نفسه لبعض الأدوية المضادة للاكتئاب.

وعلى النقيض من الأدوية المصنعة لم تتسبب كبسولات اللافندر النباتية في أعراض جانبية خطيرة لمن استخدموها، باستثناء اضطراب خفيف بالمعدة وطفح جلدي خفيف لدى بعض المشاركين، وكان العقار النباتي آمن للاستخدام حتى مع أدوية أخرى، ولم يتسبب برغبة قوية في النوم خلال فترة النهار.

كما أنه لم تظهر أعراض انسحابية لدى الأشخاص الذين توقفوا عن استخدامه، وهي المشكلة التي تحدث مع الكثير من أدوية الاكتئاب.