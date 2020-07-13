دوللي شاهين تُوضِّح القطعة الأساسية في خزانتها وتُؤكِّد عشقها الشديد لـ"الألماس"

تتمكّن الفنانة دوللي شاهين بخطوات بسيطة دائما من الحفاظ على رونقها وجاذبيتها، وهو ما يجعلها متألقة مع كل إطلالة جديدة، وفي الأسطر التالية تكشف سر أناقتها.

وعن كيفية حصولها على إطلالة متجددة ودائمة الإشراق، قالت: "في أوقاتي العادية لا أحب وضع مساحيق التجميل، بل أترك بشرتي تتنفس من دون مكياج، بالإضافة إلى حرصي على وضع كريم الأساس مع المساحيق. وأحب كثيراً علامة MAC لأنها تجعل البشرة تتنفس ولا تسد المسام، بالإضافة إلى أنني حريصة على النوم بشكل منتظم، وإن كنت لم أعد أنام بصورة جيدة نتيجة اعتنائي بابنتي نور، لكنني أحاول أن أنام على الأقل ثماني ساعات يوميا بشكل منتظم، كما أنني حريصة على شرب كميات وافرة من الماء، لأنه يفيد البشرة جدا، مع وضع الكريمات الخاصة بالبشرة تقريباً بشكل يومي، وأكثر الكريمات المفضلة لدي من علامة La Prairie".

وعن ماركات الملابس المُفضّلة لديها، قالت: "ليست لديَّ علامة معينة أفضّلها على غيرها. في البداية كنت أحب بعض الماركات، لكنني مع الوقت أصبحت أشتري ما يناسبني سواء كان من ماركة مشهورة أو لا، لكن بالنسبة إلى الساعات أحب كثيرا ويفي تو، أما النظارات فأميل كثيراً لماركة روبرتو كفالي".

وكشفت عن الإكسسوار الذي تحرص على ارتدائه بشكل دائم، قائلة: "قرط صغير من الألماس أضعه من خلف أذني ولا أنزعه أبدا، كما أن ابنتي نور ترتدي نفس القرط بنفس الشكل، ولو أنني في حياتي العادية لا أميل للإكسسوارات بشكل كبير، فقط أكتفي بالساعات، ولكنني في الحفلات أضع مجوهرات الألماس بحسب الفستان الذي أرتديه وما

يلائمني"، وعن العطور التي تحبها، قالت: "أحب ديور ولوليتا، وأيضاً لديّ العطر الخاص باسمي الذي أستخدمه كثيراً في أغلب خروجاتي، فأنا من عشّاق العطور"، وعن القطعة الأساسية في خزانة دوللي شاهين، أوضحت: "أحب كثيرا الفرو، ففي الشتاء كثيراً ما أقتني الملابس المزدانة بالفرو بمختلف أشكاله، لأنني أشعر بأنه الأكثر أناقة. أما في الصيف فأنا أحب القبعة كثيراً، وأنسقها مع الفساتين، وهي تشعرني بأنني في قمة الأناقة والشياكة"

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