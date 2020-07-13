4 معلومات لتعرفيها عن العطر الأغلى ثمناً في العالم

لطالما كانت دبي السباقة في تحطيم الأرقام القياسية بكل ما هو فاخر وثمين ومتميز سواءً في المشاريع العمرانية أو المأكولات وهذه المرة تثبت وجودها في عالم العطور، فقد أطلقت عطور ”روح دبي“ أغلى وأفخم عطر في العالم ويحمل اسم ”شموخ“ صمم عطر شموخ من قبل السيد أصغر آدم علي، رئيس مجلس الإدارة وصانع العطور الرئيسية في مجموعة النبيل للعطور ونفذ من قبل حرفيين مخضرمين من سويسرا وإيطاليا وفرنسا. يصل ثمن عطر شموخ إلى 4.752 مليون درهم إماراتي ويجمع بين ابتكارات عالم المجوهرات والعطور إذ يبدو كأنه قطعة مجوهرات فاخرة، وفي الحقيقة قد يكون أغلى قطعة مجوهرات تضمها خزانة أي سيدة. تابعي معنا لتعرفي المزيد من التفاصيل عن عطر شموخ الأغلى سعراً في العالم وتكتشفي الأسباب التي جعلت هذا العطر حديث الجميع اليوم سواءً من حيث التصميم أو التركيب أو الخصائص الميكانيكية.

يحطم رقمين في غينيس

حاز عطر شموخ على العديد من الجوائز، وهو العطر الوحيد الحاصل على لقبين من موسوعة غينيس للأرقام القياسية وهما ”أكبر عدد من الألماس المرصع على زجاجة العطر“ و”أطول منتج لرذاذ العطر يتم التحكم به عن بعد“. تأتي الأحجار الكريمة وقطع الألماس المستخدمة في تصميمه مع شهادات أصالة لثبت أنها أحجار حقيقية. كما يتميز العطر بأنه أطول عطر قد رأيته في حياتك، حيث يبلغ ارتاع زجاجة العطر 1.97 متر، يمكن استخدامها من خلال آلية الرش التي يتم التحكّم بها عن بعد بحيث يمكن تغيير ارتفاع الرشاش ليتناسب مع طول المستخدم.

2روح دبي

اُستُلهِمت عطور علامة ”روح دبي“ من التراث الثقافي الغني والمتنوع الذي تحفل به دبي، وكل منتجاتها استندت على مفاهيم مستوحاة من العناصر الأساسية السبعة. وجاء عطر شموخ ليعرض السبعة العناصر الرئيسية بشكل جميل و فخم و كل رمز لهُ معنى و قصة. وهذه العناصر هي ( دُرة ) الغوص بحثاً عن اللؤلؤ، ( باز ) الصيد بالصقور، ( أبجر ) الخيل العربية الأصيلة، (نرجسي ) الوردة النادرة، (هيبة) الفخامة والعزة، ( ديوان) الضيافة العربية، ( آمال ) مدينة المستقبل دبي. تم تشكيل العناصر من الذهب والفضة والألماس النقي VSS ذو الجودة العالية بالإضافة إلى الأحجار الكريمة

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التصميم

صنعت زجاجة عطر شموخ من زجاج المورانو الإيطالي المصنوع يدوياً، وتتسع لثلاثة لترات من العطر. يعكس عطر شموخ فخامة دبي إذ تزين زجاجته بأحجار التوباز الكريمة والياقوت واللؤلؤ بالإضافة إلى 3,571 ألماسة متلألئة وذهب خالص من عيار 18 قيراط بوزن 2479.26 غرام، بالإضافة إلى 5892.88 غرام من الفضة النقية.

4العطر

استغرقت عملية ابتكار هذا العطر أكثر من ثلاث سنوات، وتم تجربة حوالي 494 مزيج مختلف للحصول على أجود المكونات الطبيعية التي تم جلبها من أقصى بقاع الأرض. يستمد عطر شموخ فخامته من مكوناته النادرة إذ يتضمن خشب الصندل والمسك والعنبر والعود الهندي النقي النادر والباتشولي واليلانج يلانج واللبان والورد التركي النقي. وبفضل مكوناته الفاخرة تدوم رائحة العطر أكثر من 12 ساعة بعد رشه على الجلد و30 يوماً على القماش

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