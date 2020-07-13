أبرز تسريحات العرائس بالتاج والطرحة لـ"عروس 2020"

تأمل كل فتاة أن تظهر بإطلالة جذابة ومتميزة بحفل زفافها، وتحرص على اختيار موديل الفستان المناسب لهيئة جسمها، مع اعتماد المكياج الذي تطبقه، وتنسيق الإكسسوارات المناسبة، التي لا تكتمل إطلالتها إلا بها.ويعد انتقاء التاج والطرحة من الأمور المهمة لكل عروس عند التجهيز لعرسها، كما يمكن أن تستغرق الكثير من الفتيات وقتا كبيرا لاختيار ما يناسبها، نظرا لتعدد أشكال وتصاميم كل منهما.

وفي هذا الألبوم؛ جمعت لك مجموعة تسريحات عرايس بالتاج والطرحة لعروس 2020، يمكنك أن تستوحي ما يناسبك من بينها، لإطلالة متميزة بحفل زفافك.

تسريحة شعر مرفوع للعروس

إذا كنت تبحثين عن إطلالة كلاسيكية بحفل زفافك، يمكنك اعتماد تسريحة شعر مرفوع على شكل كعكة عادية، مع تاج صغير الحجم من الكريستال واللؤلؤ، وطرحة طويلة من التول السادة.

ويمكنك تنسيق هذه الإطلالة مع فستان بتصميم الكب، مع تنسيق قلادة وقرط من الكريستال واللؤلؤ.

تسريحة شعر ذيل الحصان للعروس

إذا كنت تبحثين عن إطلالة هادئة بحفل زفافك، يمكنك اعتماد تسريحة شعر ذيل الحصان، مع تاج بتصميم الورود صغيرة الحجم، من اللؤلؤ والذهب، وطرحة طويلة من التول الأبيض السادة.

ويمكنك تنسيق هذه التسريحة مع فستان بدون أكمام، مع تنسيق قرط من اللؤلؤ والذهب، واعتماد مكياج ترابي هادئ، يبرز أنوثتك وبساطتك.

تسريحة شعر مموج للعروس

إذا كنت تبحثين عن إطلالة متميزة بحفل زفافك، يمكنك اعتماد تسريحة شعر مموج من الأطراف، وخصلات جانبية مسحوبة للوراء، مع تاج مسطح من الكريستال، وطرحة سادة من التول، ومزينة أطرافها بالساتان الأبيض.

ويمكنك تنسيق هذه التسريحة مع فستان بدون أكمام، مع تنسيق قرط صغير الحجم وأسورة من الكريستال، من نفس تصميم التاج.

تسريحة شعر منسدل للعروس

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إذا كنت من صاحبات الشعر الطويل، وترغبين في إطلالة أنيقة بحفل زفافك، يمكنك اعتماد تسريحة شعر منسدل على أحد الكتفين، وتقسيم الشعر لنصفين من الأمام، مع تنسيق تاج صغير الحجم من الكريستال، وطرحة من التول، مزينة أطرافها بالدانتيل المطرز.

ويمكنك تنسيق فستان بتصميم الكب مع هذه الإطلالة، مع تنسيق قرط دائري وقلادة رفيعة من الكريستال، لمنح إطلالتك جاذبية وأناقة.

تسريحة البف للعروس

إذا كنت تبحثين عن إطلالة جذابة بحفل زفافك، يمكنك اعتماد تسريحة البف مع الشعر المموج، مع تنسيق تاج كبير الحجم من الكريستال، وطرحة من التول السادة.

ويمكنك تنسيق فستان بتصميم الأوف شولدر مع هذه الإطلالة، وتنسيق قرط وقلادة من الكريستال.

تسريحة الكعكة الفوضوية للعروس

إذا كنت تبحثين عن إطلالة مفعمة بالحيوية بحفل زفافك، يمكنك اعتماد تسريحة الكعكة الفوضوية، مع ترك خصلات جانبية، وتنسيق طرحة من التول السادة مع تاج مسطح من الكريستال واللؤلؤ.ويمكنك تنسيق هذه التسريحة مع فستان بدون أكمام، وبفتحة صدر على شكل حرف.

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