الامارات | جون ترافولتا ينعى زوجته: خسرت معركتها مع السرطان

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بكلمات مؤثرة، نشرها على صفحته الرسمية على موقع "الإنستغرام" ، أعلن النجم الأميريكي جون ترافولتا عن وفاة زوجته الممثلة كيلي بريستون قائلا" بقلب يملؤه الحزن، اُبلغكم وفاة زوجتي الرائعة كيلي بريستون التي خسرت معركتها مع سرطان الثدي المستمرة منذ سنتين. لقد واجهت المرض بشجاعة بدعم وحب الكثير من الأشخاص".

وتوفيت الممثلة التي شاركت في عدد من الأفلام الناجحة أبرزها "جيري ماكغواير" و"توينز" صباح أمس، حسب ما صرح به أحد المقربين من العائلة، الذي صرح بدوره لوكالة فرانس برس "أرادت أن تخوض هذه المعركة بعيدا عن الأضواء وخضعت لعلاجات طبية منذ مدة مدعومة من عائلتها والأصدقاء".

ولدت النجمة بريستون في 13 كتوبر 1962 في هاواي ودرست المسرح في جامعة جنوب كاليفورنيا. واشتهرت بدورها في الفيلم الكوميدي "توينز" العام 1988 إلى جانب أرنولد شوارزينغر وداني ديفيتو. فيما تزوجت الممثل جون ترافولتا في العام 1991 وأنجبت ثلاثة أطفال توفي أكبرهم في العام 2009 في سن السادسة عشرة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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