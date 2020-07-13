تعرّف على "الأبراج النارية" وصفاتها وتقسيم خبراء الفلك لها

الأبراج الناريّة هي الأبراج التي تنتمي إلى عنصر النار، ويشترك أصحاب هذا العنصر بالاندفاع، والحماس، والعفوية، والعاطفة الكبيرة، وحبهم للحياة، كما أنهم يمتلكون حس البديهة، ويعتقد أن العلاقة بين الأبراج الناريّة والمائيّة قد تحتوي على بعض التحديّات حتى تنجح، بينما العلاقة بين الأبراج الناريّة والتُرابيّة تكون قائمة على تبادُل الأفكار والتغيير الإيجابي للطرفين، أما العلاقة بين الأبراج الناريّة والهوائية فتكون متوازنة ومُدهشة، وأمّا علاقة الأبراج الناريّة مع بعضها قد تكون حيويّة ومليئة بالمغامرة وبالصراعات أيضاً، إلّا أنّ ذلك كله لا ينطبق بشكل حرفي على جميع الأشخاص الذين ينتمون إلى أحد الأبراج الناريّة.

أقسام الأبراج الناريّة

يتبع عنصر النار الأبراج التاليّة:

برج الحمل

يولد أصحاب برج الحمل بين 21 آذار إلى 19 نيسان، ويتبع هذا البرج لحكم المريخ، وترتيبه الأول في دائرة الأبراج، ويرمز له برمز الكبش، وأرقام الحظ هي: 1، 8، 17، وغالباً ما يكون أصحاب هذا البرج في بحث مستمر عن المنافسة، فهم الأكثر نشاطاً بين الأبراج لذلك فهم غالباً ما يحصدون المركز الأول في البيئات المختلفة، وعادةً ما يتصّفون بالشجاعة وامتلاكهم للكثير من الحركة والنشاط والطاقة والقوّة، وقد يفعلون الأشياء قبل التفكير بها في بعض الأحيان، وغالباً ما يميلون لحب الألوان اللامعة مثل اللون الأحمر، ويشتهرون بحبّهم للملابس المُريحة، وتفضيلهم لتولي الأدوار القياديّة، وممارسة الرياضات الفرديّة، ولا يُفضّلون التأخير، ومن نقاط القوّة في شخصيتهم الثقة، والحماس، والتفاؤل، والصدق، والعاطفة، ومن نقاط الضعف لديهم التقلّبات المزاجيّة، وانعدام الصبر

برج الأسد

يولد أصحاب برج الأسد بين 23 تمّوز إلى 21 آب، ويتبع هذا البرج لحكم الشمس، وترتيبه الخامس في دائرة الأبراج، ويرمز له برمز الأسد، وأرقام الحظ هي: 1، 3، 10، 19، ويشتهر أصحاب هذا البرج في كونهم قادة بالفطرة، كما أنهم مبدعين، وواثقين من أنفسهم، وقادرين على تحقيق أي شيء في أي مجال يريدونه، وأيضاً يمتلكون حسّ الفكاهة، ويغلب عليهم الطابع الدرامي، وعادةً ما يتصّفون بالشجاعة، والإخلاص، والكرم، ويميلون لحب الألوان المشرقة مثل الأصفر، والذهبي، والبرتقالي، ويشتهرون بحبّهم للمسرح، والرحلات، والأشياء باهظة الثمن، ومن أهم نقاط القوة التي يمتلكونها في شخصيتهم أنهم يمتلكون العاطفة، وطيبة القلب، ومن نقاط الضعف لديهم أنهم في بعض الأحيان قد يكونوا متكبّرين وأنانيين وعنيدين.

برج القوس

يولد أصحاب برج القوس بين 22 تشرين الثاني إلى 21 كانون الأول، ويتبع هذا البرج لحكم المشتري، وترتيبه التاسع في دائرة الأبراج، ويرمز له برمز القوس، وأرقام الحظ هي: 3، 7، 9، 12، 21، وغالباً ما يكون أصحاب هذا البرج فضوليين ونشيطين، ويمتازون بعقلهم المنفتح، وقدرتهم على فعل أي شيء لتحقيق أهدافهم، وعادةً ما يتصّفون بالصبر، واللباقة في التعامل، ومن المعروف عنهم أنهم يتمسكون بحريّتهم بشكل مبالغ فيه ولا يحبون الشعور بالتقيد أبداً، كما أنهم لا يهتمون بالتفاصيل، وغالباً ما يميلون لحب الألوان الرقيقة مثل اللون الأزرق، ويشتهرون بحبّ السفر والهواء الطلِق، والفلسفة، ومن أهم نقاط القوة في شخصيتهم الكرم، والفكاهة، أما نقاط الضعف في شخصيتهم تتمثل في أنهم يعطون الوعود ولا يستطيعون تنفيذها في بعض الأحيان، كما أنهم غير صبورين على الإطلاق.

صفات الأبراج الناريّة العامة يشترك أصحاب الأبراج الناريّة في بعض الصفات والسمّات العامّة، وقد تختلف الصفات عند البعض منهم، ومنها:

يمتلكون شخصيات مهيمنة. غالباً ما يمتازون بالحماس، والانفتاح، والتمرُّد، والعاطفة، والشجاعة. سريعي الغضب ولا يمكن السيطرة عليهم. يعطون الإلهام والحماس للأشخاص من حولهم. يمتلكون الكثير من الجرأة، والنشاط، والأمل، والقوّة، والطاقة الحيوية. يتصّفون بالمرح ولديهم حس دعابة رائع. يمتلكون ثقة وإيمان كبير بالنفس. يحبون التعرّف إلى الأفكار والمفاهيم الجديدة. يمتلكون شخصيّة قيادية. يمتازون أيضاً بقوّة الشخصية والحزم، وهو ما يجعلهم محط الأنظار والاهتمام. يحبّون الحريّة والاستقلاليّة. مبدعين. يتمتعون بالعفويّة. صريحين إلى أبعد الحدود. لديهم اكتفاء ذاتي، وشغف كبير للحياة. يتّصفون بالأنانيّة في الكثير من الأحيان. لديهم معنويات عالية. يُشعّون بالدفئ. يواجهون أحياناً صعوبة في التعبير عن أنفسهم. لديهم ردّات فعل بطئية في التصرّف واتخاذ الإجراءات. لديهم رغبة في العطاء بشكل كبير وأكثر مما ينبغي، وخصوصاً للأشخاص الذين لا يتطلبون.

الأبراج الناريّة في الحب

يمتلك أصحاب الأبراج الناريّة رؤى مثالية للغاية في العلاقات العاطفيّة والحب، فهم رقيقين وشغوفين في الحب، كما أنهم غالباً ما يركّزون على أنفسهم ورغباتهم وأهدافهم بالعلاقة أكثر من رغبات وأحلام الطرف الآخر؛ بحيث يضعون مخطط للعلاقة بحسب ما يُناسبهم ويتوقعون منه أن يتبعهم، ويصابون بخيبة أمل فيما لو حدث غير ذلك، ويجب على شركائهم منحهم الكثير من الاهتمام لكسب محبتهم وإسعادهم، ويطوقون لإحداث التغييرات والتجديدات في العلاقة العاطفية بشكل دائم؛ للابتعاد عن الروتين والملل، ويفضلّون العلاقات المليئة بالمرح والضحك والعفويّة.

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الأبراج الناريّة في العمل

يوجد بعض السلوكات والصفات التي يشترك بها أصحاب الأبراج الناريّة وتجعلهم يلمعون ويتميزون في بيئة عملهم، ويجب التأكيد أنّها تختلف بين الأشخاص، وأبرزها:

يحققون النجاح في الأعمال التي تعتمد على الإبداع لإظهار مدى براعتهم.

يقدّمون أفضل آداء في الوظائف التي تُتيح لهم التميز والبقاء تحت الأضواء.

يفضّلون دائماً القيام في الأعمال التي يستمتعون بها وأيضاً توفّر لهم دخلاً مادياً جيداً.

يمتازون بقدرتهم على كسب ثقة ومحبة زملائهم في بيئة العمل.

يتجنّبون الوقوع في المتاعب مع الآخرين. قادرين على كسب ثقة زملائهم في قدرتهم على إنجاز المهام.

يقومون بإلهام زملائهم لبذل أقصى جهدهم ومساعدتهم على إنجاز مهامهم.

يحبّون الوجود في مواقع الإدارة والمسؤولية.

يصابون بالإحباط ويتراجعون قليلاً في آدائهم لمدّة قصيرة لو جرت الأمور بعكس ما خُطط لها؛ ومن ثم يعودون إلى آدائهم الجيّد ويحققون تقدُّم حقيقي في أعمالهم.

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