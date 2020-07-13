تسريحات شعر النجمات بـ الوان قوس قزح

تسريحات الشعر بصبغة بطريقة خارجة عن المألوف، موضة جديدة جداً فهل تجرؤين على تطبيقها على خطى النجمات العالميات؟ بالطبع سوف تقدمين على هذه الخطوة، إذا أردت الحصول على اطلالة مختلفة وجريئة في الموسم الجديد. كل ما عليك فعله هو إختيار الوان قوس قزح لإضافتها إلى شعرك على شكل خصلات أو عند الأطراف لدى مزينك الخاص.

_ بيلا ثورن Bella Thorne: اختارت اللون الأخضر البحري لتلوين شعرها.

_ بريتني سبيرز Britney Spears : بدت كـ حورية بحر مع ألوان قوس قزح التي طبقتها عند أطراف شعرها الطويل

_ درو باريمور Drew Barrymore: فكرت بمنح شعرها الأشقر القصير لمسات سوداء داكنة عند الأطراف.

_ إيللي جولدنج Ellie Goulding : إطلالة يطغى عليها اللون الأصفر البرتقالي!

_ هايلي بالدوين Hailey Baldwin : لون شعر مثير للدهشة، يعتمد على الأزرق الملىء بالفقاعات.

_ كيتي بيري Katy Perry: تختار ظلال اللون البنفسجي لشعرها الأسود

_ كايلي جينر Kylie Jenner : لونّت كامل شعرها الطويل بالبرتقالي الدراقي الجرئ

_ ليدي غاغا Lady Gaga : طبقّت الواناً غير اعتيادية على الجهة اليسرى من شعرها، فبدت كالببغاء!

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_ مايلي سايروس Miley Cirus: شعر يميل إلى الأزرق الرمادي.

_ ريتا أورا Rita Ora : تختار اللون الزهري الباستيل لشعرها القصير

روبي روز Ruby Rose : طغى على شعرها اللون الأخضر الزمردي الداكن

_ سلمى حايك Salma Hayek : "لوك" مختلف لشعرها يعتمد على اللون الزهري.

وأنت هل تجرؤين على تطبيقها على خطى النجمات العالميه

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