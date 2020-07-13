أجمل إطلالات نور عريضة على مرّ السنوات بمناسبة عيد ميلادها

اطلالات نور عريضة تشكّل مصدر وحي لكلّ من تفضّل الأسلوب العصريّ والمواكب للموضة ، فهي تختار ملابس وأكسسوارات بأحدث الصيحات الرائجة تتميّز بتصاميمها المريحة، والتي تتنوّع بين سراويل الجينز والشورتات والفساتين وأكسسوارات الشعر وغيرها.

يصادف اليوم عيد ميلاد نور عريضة، وهي نجمة السوشيال ميديا التي تشتهر بنشر فيديوهات ظريفة لابنتها آيلا، وأيضًا بإطلالاتها التي تلقى إعجاب الكثير من عشّاق الموضة. فإطلالات نور عريضة بفساتين السهرة رائعة، وكذلك عندما تنسّق الجينز مع التيشيرت، أو عندما تختار التنورة. هذه الإطلالات وغيرها الكثير، نعرضها لكِ في ما يلي، لتستوحي منها ما يعجبكِ.

إطلالة أنثوية وحيوية

من أجمل الإطلالات التي تعتمدها نور عريضة، هي التي تمزج بين الأنوثة والحيوية، مثل تلك التي لفتتنا في هذه الصورة، إذ ارتدت فستانًا زهريًا بلمسات برّاقة، تتزيّن قصّته العلويّة بالكشاكش، ونسّقته مع صندل أسود. إطلالة رائعة، يمكنكِ أن تستوحي منها لتتميزي بجمال لا مثيل له في المناسبات.

سروال الجينز هو المفضّل لديها

إذا كنتِ من متابعات حسابات نور عريضة، فأنت تلاحظين حتمًا أنّ سروال الجينز هو المفضّل لديها، إذ تعتمده في غالبيّة إطلالاتها، وتنسّقه مع قطع بتصاميم تمنحها الكثير من التميّز. ففي هذه الصورة مثلًا، ارتدت نور سروال الجينز مع بلوزة بأكتاف منسدلة، أضفت عليها الأنوثة والحيوية.

جمالها بالقميص الأبيض!

لفتتنا الكثير من إطلالات نور عريضة، ومن بينها تلك التي نسّقت فيها سروال جينز مع قميص أبيض في غاية الأنوثة تميّز بأكتافه المنفوخة وياقته الجميلة. ولمزيد من التميّز، اختارت نور لشعرها وشاحًا اعتمدته على شكل باندانا.

نعشق عفويّتها!

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تشتهر نور عريضة بشخصيّتها العفويّة التي تعكسها من خلال إطلالات حيوية جميلة، إذ تنسّق ملابسها بأساليب تشكّل مصدر وحي لكل من تريد أن تكون مميّزة. ففي هذه الصورة مثلًا، ارتدت الشورت القصير مع قميص بقصّة طويلة، وحذاء سنيكرز مع جوارب طويلة، وأكملت إطلالتها مع نظارات شمسية بإطار دائريّ، وبالطبع الكمامة، كونها باتت من الأكسسوارات الضرورية في ظلّ تفشّي فيروس كورونا.

إطلالتها رائعة بتنورة الدنيم

كلّ إطلالة تعتمدها نور عريضة تناسب ذوق المرأة التي تتطلّع إلى أن تكون مميّزة، ومن أجمل القطع التي تختارها، تنورة الدنيم، فتحرص على تنسيقها بأسلوب رائع، مع تيشيرت بيضاء وحزام أسود مثلًا.

النقشات تزيدها تميّزًا

من أجمل التصاميم التي تمنحكِ إطلالة مريحة، الفستان المميّز بقصّته الواسعة، وقد اختارته نور عريضة بتصميم أضفى عليها الحيوية، إذ تزيّن بنقوش لأزهار جميلة.

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