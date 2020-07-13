نجمات عربيّات يرتدين البدلة السوداء، فمن الأجمل

اطلالات النجمات العربيات تشكّل مصدر إلهام للكثير من مواكبات الموضة، فهنّ السباقات في اعتماد أجمل الصيحات الرائجة. وفي كثير من الأحيان، تلفتنا نجمات عربيّات بالإطلالات نفسها، وهذه المرة من خلال اعتمادهنّ البدلة السوداء، إنّما بتصاميم مختلفة، ولكن كلهنّ نسّقنها مع القميص الأبيض بأسلوب جذّاب.



البدلة النسائية هي من التصاميم التي تعكس شخصية المرأة الشجاعة، وتختارها معظم النجمات بتصاميم تناسب الإطلالات اليومية وأخرى مثالية للمناسبات والسهرات، واكثرها روعة، تلك المميّزة بلونها الاسود والتي تبدو مثالية مع القميص الأبيض، تنسيق اعتمدته الكثير من النجمات العربيّات، وسنسلّط الضوء على أبرزهنّ لتحكمي بنفسكِ على من بدت الأجمل.

رائعة جدًّا على هيفا وهبي

اعتمدت النجمة هيفا وهبي البدلة السوداء بأسلوب في غاية الجاذبيّة، فنسّقتها مع قميص أبيض وصندل اسود بالكعب العالي يتزيّن بالحبيبات المعدنية، وما زاد من روعة أسلوبها، شعرها الأشقر.

إطلالة مايا ياب بالبدلة السوداء

تلفتنا مايا دياب دائمًا بإطلالاتها الجذّابة، ومن بينها تلك التي اعتمدت فيها بدلة سوداء تتميّز سترتها بياقتها البيضاء الكبير، وقد نسّقتها مع قميص أبيض. كذلك، منحتها هذه البدلة جسم الساعة الرملية، وذلك بفضل سترتها ذات الخصر الضيّق، والسروال الضيّق من الأعلى الذي يتّسع نزولًا.

وسيرين عبد النور...

إطلالات سيرين عبد النور في برنامجها "سهرانين معاكم بالبيت"، كانت كلّها رائعة، وقد اعتمدت في كثير منها البدلة النسائية، ومن بينها السوداء الأنيقة، والتي نسّقتها مع قميص أبيض زيّنت ياقته بعقدة الفراشة، وحذاء Pump أسود منحها المزيد من الأناقة والأنوثة.

مريم سعيد اختارت أيضًا هذا التصميم

سميرة سعيد اعتمدت البدلة النسائية بأسلوب عفوي، إذ نسّقتها مع قميص وضعت جزءًا منه تحت السروال، وتركت نهاية أكمامه مفتوحة.

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وسميرة سعيد

سميرة سعيد بدورها اعتمدت البدلة النسائية، لكنّها اختارتها مؤلّفة من سترة مخملية، وسروال قماشيّ واسع، ونسّقتهما مع قميص أبيض زيّنته بعقدة فراشة طويلة مزدانة بالخرز.

هند صبري اختارتها لمناسبة رسمية

اختارت هند صبري التألّق بالبدلة النسائية السوداء على السجادة الحمراء، فاختارت تلك المرفقة مع السروال واسع، وزيّنت إطلالتها بعقدين ماسيّين رائعين.

رابعة الزيّات بدت انيقة جدًا

اختارت رابعة الزيات البدلة المؤلّفة من ثلاث قطع، التي أثبتت روعتها هذا العام، إذ برزت بتصاميم رائعة في مختلف مجموعات الأزياء. لقد بدت رائعة جدًا على رابعة الزيات، ومنحتها الكثير من الأناقة والتميّز.

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