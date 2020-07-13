إليكِ أجمل الفساتين "المشجرة" المستوحاة من النجمات العرب اكتشفيها

تألقي بأجمل موديلات فساتين مشجرة يمكن أن تكون من اختيارك من اطلالات النجمات العرب بموديلات سهرة مستقيمة أو كاجوال واسعة. فلا بد من اختيار موديلات فساتين مشجرة مع القصات الملفتة والمناسبة لاطلالات صيف 2020، وشاهدي معنا في هذا المقال إطلالات النجمات العرب وواكبي عن كثب موديلات فساتين مشجرة مع التصاميم المزخرفة والعصرية.

وعندما تختار النجمة نانسي عجرم موديلات فساتين مشجرة بقصات واسعة، تحرص دائماً أن تكلّلها بالزخرفات والتفاصيل الملونة وطبعات الورود التي تضفي المزيد من الحيوية على إطلالتها. فنراها تختار موديلات فساتين مشجرة وطويلة مع النقشات المتداخلة والملونة. بدورها تألقت النجمة نجوى كرم بموديلات فساتين مشجرة مع النقشات الناعمة والملفتة للنظر مع اللون الأبيض كالفستان الذي اختارته من دار رامي قاضي.

بدورها ارتدت نوال الزغبي‎ ‎موديلات فساتين مشجرة وواسع مع التطريزات ونقشات الورود من توقيع دار ‏Michael Cinco. كما اختارت النجمة بلقيس العديد من موديلات فساتين مشجرة وبراقة مع تفاصيل التول كالفستان الذي تألقت به باللون الزهري. ولا يمكن الا ان نثني على أناقة النجمة سيرين عبدالنور باختيارها موديلات فساتين مشجرة مع القصة التي تتسع من الخصر. أما هيفاء وهبي فلم تتخلى عن موديلات فساتين مشجرة وضيقة مع قصة الاكتاف المكشوفة للحصول على أناقة عصرية.

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