احذر تناول الفيتامينات بشكل عشوائي للوقاية من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد أخصائي علم المناعة والأمراض المعدية الدكتور جهاد سعادة، أن تناول الفيتامينات والمعادن بشكل عشوائي خطر على صحة وسلامة الجسم، وأن الإعلانات المبالغ فيها التي تدعو لتناولها للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" هدفها دعائي، لافتاً إلى ضرورة تناولها بعد إجراء فحوصات قياس مستوى الفيتامينات والمعادن بالجسم لمعرفة الاحتياج، فعلى سبيل المثال فإن الجرعات الآمنة لفيتامين "C " لا يجب أن تتجاوز 1000 فيما تصل جرعة الزنك إلى 400.

ولفت جهاد سعادة، إلى أن الجسم في الغالب يحصل على ما يكفي من الفيتامينات عن طريق الغذاء أو قضاء بعض الوقت في الهواء الطلق، وأن تناول الفيتامينات والمعادن بشكل مبالغ فيه مضر للصحة، وليس كما يروج له أنها تقي من الإصابة بفيروس كورونا، حسب ما جاء في موقع 24 الإماراتي.

وأشار إلى أن الصيدليات ممتلئة بعشرات الأنواع من الفيتامينات، إلا أن تناولها بطرق عشوائية يشكل خطراً على أعضاء الجسم، فالالتزام بالوصفات الطبية يعد حماية من المخاطر، إذ أظهرت الدلائل التأثير السلبي لها على الكبد والكلى والعظام، وأن زيادتها تؤدي إلى تراكم للكيماويات في الجسم، لذلك يجب أخذها بوصفة طبية.

وبين أخصائي علم المناعة والأمراض المعدية، أن تركيبة الفيتامينات تحتوي على الكثير من المواد الكيميائية، ولها منافعها وأضرارها، وتكون في كثير من الأحيان خطيرة على الإنسان في حال إساءة استخدامها، وشدد على أهمية إجراء التحاليل الوقائية السنوية للكشف المبكر عن الأمراض ومعالجتها في الوقت المناسب قبل أن تتحول إلى مرض مزمن.