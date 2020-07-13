عرض قد يشير للإصابة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - تشمل أعراض فيروس كورونا الرئيسية ارتفاع درجة الحرارة والسعال وفقدان الشعور بحاستي الشم والذوق، ولكنك يمكن أن تكون عرضة للإصابة بالفيروس إذا تغيرت عاداتك في زيارة المرحاض.

تم تأكيد إصابة أكثر من 12 مليون شخص في جميع أنحاء العالم حتى الآن بفيروس كورونا، وفي حال تغير روتينك اليومي في الذهاب إلى المرحاض دون تفسير واضح، فقد يكون هذا مؤشراً على الإصابة بالفيروس.

وتقول الدكتورة ديانا غال لصحيفة إكسبريس الريطانية إن القوام الطري للبراز بشكل مختلف عن المعتاد هو من أعراض فيروس كورونا غير المعروفة.

وقد يشعر مرضى فيروس كورونا أيضاً أنهم يستخدمون المرحاض أكثر من المعتاد، وتم الإبلاغ عن الإسهال كأحد الأعراض المبكرة للفيروس.

وأوضحت الدكتورة غال أن العديد من المرضى قد يعانون من الإسهال، في غياب السعال أو الحمى، ثم يظهر لديهم اختبار إيجابي للفيروس.

وكما هو الحال مع أي مرض، ستجد أن مستويات طاقتك قد استنفدت وقد تشعر بالتعب أكثر من المعتاد، حيث تقول الدكتورة غال إن الإرهاق شائع جداً مع الإصابة بفيروس كورونا.

وأضافت غال "في الحالات الخفيفة، من الممكن أن يواجه المريض أعراضاً مشابهة للفيروسات الأخرى مثل البرد والإنفلونزا، وهذا يشمل الصداع وسيلان الأنف والأوجاع والآلام، ولكن هذه أعراض عامة وتتعلق بالعديد من الأمراض المختلفة".

ورغم أن فيروس كورونا يؤثر بشكل رئيسي على الجهاز التنفسي، لكن هناك بعض الأدلة على أنه يمكن أن يؤثر أيضاً على جهاز الهضم، ويتجلى ذلك بشكل البراز ورحلات متكررة إلى المرحاض.

ولكن الإصابة بالإسهال لا تعني بالضرورة أنك مصاب بفيروس كورونا، فغالباً ما ينتهي خلال 24 ساعة أو عدة أيام، ومع ذلك يجب عليك مراجعة الطبيب إذا استمر الإسهال أكثر من 3 أسابيع.