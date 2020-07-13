كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 13 يوليو 2020 01:42 مساءً - لاقت موضة القمصان المزينة بالكشكش رواجًا كبيرًا خلال الآونة الأخيرة؛ نظرًا لإقبال الكثير من الفتيات عليها، لأناقتها وملاءمتها للكثير من المناسبات الاجتماعية وأوقات اليوم المختلفة.

وفي هذا الألبوم، جمعت لكِ "الخليج 365.نت" مجموعة مختلفة من القمصان المزينة بالكشكش؛ لاختيار ما يناسبك من بينها؛ لإطلالة مُميزة وأنيقة في صيف 2020.



قميص أبيض مزين بالكشكش

قميص أبيض مزين بالكشكش



لا غنى عن القميص الأبيض في مختلف الأوقات والمناسبات، فهو من القطع الأساسية داخل خزانة كل فتاة.

ولإطلالة أنيقة بالقميص الأبيض، يمكنكِ الاستعانة بقميص أبيض مُزين بالكشكش، وتنسيقه مع تنورة من الجبردين البيج، وهي الإطلالة التي تناسب أوقات العمل أو الخروجات النهارية.

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قميص شيفون مُزين بالكشكش

قميص شيفون مُزين بالكشكش



تُعد أقمشة الشيفون من أكثر أنواع الأقمشة أناقة على الإطلاق، ولإطلالة أنيقة بقميص شيفون، يمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم لقميص من الشيفون البيج المُزين بالكشكش، حيث تم تصميم الصدر بالكامل من الكشكش، وكذلك أطراف الأكمام.

ويمكن تنسيق هذا القميص مع تنورة سوداء مُزينة بالأزرار الذهبية، والتي تمنحها مظهرًا أكثر أناقة وكلاسيكية.

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قميص ساتان مزين بالكشكش

قميص ساتان مزين بالكشكش



لإطلالة مسائية أنيقة، تناسب المناسبات الاجتماعية أو عشاء العمل، يمكنكِ الاستعانة بقميص من الساتان المُزين بالكشكش، الذي يغطي منطقة الأكتاف والرقبة ومنتصف الصدر، مع تصميم أنيق لوردة كبيرة من نفس لون القميص تتوسط منطقة الرقبة.

ويمكن تنسيق هذا القميص مع بنطلون أسود واسع من الكريب أو القطن؛ لإطلالة أكثر أناقة ونعومة.

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قميص ذو خطوط طولية مُزين بالكشكش

قميص ذو خطوط طولية مُزين بالكشكش



تُفضّل الكثير من الفتيات القمصان ذات الخطوط الرفيعة الطولية، والتي تجعل تصميم القميص أكثر اختلافًا، خاصة في التصميمات التي تُناسب أوقات العمل أو الخروجات النهارية.

وإذا كنتِ تُفضلين القمصان ذات الخطوط الطولية، المزينة بالكشكش، يمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم الأنيق لقميص باللون الأزرق الفاتح، مع خطوط طويلة بيضاء، مع الكشكش الذي يزين جانبي الصدر والأكتاف.

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قميص حرير مزين بالكشكش

قميص حرير مزين بالكشكش



تُفضّل الكثير من النساء القمصان الحرير في فصل الصيف، لنعومتها على الجسم وأناقتها وملاءمتها لمُختلف المناسبات.

وإذا كنتِ تُفضلين القمصان الحرير المُزينة بالكشكش، يمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم الأنيق لقميص من الحرير يتوسطه الكشكش بشكل طولي من الرقبة وحتى الأطراف.

