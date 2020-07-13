أزياء الباتشوورك من جديد إلى ساحة موضة خريف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 13 يوليو 2020 01:42 مساءً -

تعتبر أزياء الباتشوورك patchwork أي الأزياء المرقّعة، من أكثر القطع عصريةً وابتكاراً؛ وقد بدأت تستعيد رواجها منذ العام تقريباً من خلال تصاميم مفعمة بالابتكار والجمال الأخاذ، أغنت منصات عروض أسابيع الموضة العالمية.

فستان باتشوورك من الجلد من أليكساندر ماكوين Alexander McQueen



مستكملةً رواجها لهذا العام، ظهرت أزياء الباتشوورك patchwork ضمن مجموعات أكثر المصممين العالميين ابتكاراً من خلال تصاميم متنوعة، تراوحت بين الفساتين والبدلات والتنانير.. فجاء منها ما هو ذو إطلالة كاملة وأخرى تم تنسيقها مع قطعة بلون موحد لإطلالة أكثر جاذبية وتركيزاً على الباتشوورك.

تضع الخليج 365 اليوم بين يديك أجمل تصاميم أزياء الباتشوورك التي رصدناها على منصات العروض لخريف 2020، فاختاري منها ما يعجبك إذا ما أردت الحصول على إطلالة مميزة في الموسم الجديد.

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أزياء الباتشوورك موضة خريف 2020

فساتين باتشوورك شبابية لخريف 2020

فستان واسع بتصميم باتشوورك من روكساندا Roksanda



واحد من أكثر فساتين الباتشوورك أو المرقعة التي أعجبتنا ضمن عروض خريف 2020 هو فستان يسيطر عليه اللون الكاميل مع ترقيعات كبيرة باللون الأزرق الداكن من أولا جونسون Ulla Johnson. يعد هذا الفستان مثالياً لصاحبات الخصر النحيف بالأخص من خلال حزام الكورسيه مع عقدة والذي أضفى عليه لمسة من الأنوثة.

نسقي هذا الفستان مع حذاء بوت باللون الكاميل لإطلالة خريفية متناسقة.

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كذلك، فقد لفتنا من علامة روكساندا Roksanda فستان باتشوورك بألوان حيوية وشبابية جمعت بين الأزرق والأصفر والوردي مع لمسات باللون الأسود.

يمكن لعاشقات الإطلالة المحتشمة اعتماد موضة الباتشوورك من خلال هذا الفستان، بالأخص إذا كنّ من الممتلئات ويردن إخفاء عيوب أجسامهن.

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بدلات باتشوورك ترندي لخريف 2020

بدلة باتشوورك من أليكساندر ماكوين Alexander McQueen



لم تقتصر موضة أزياء الباتشوورك على الفساتين فقط ضمن أسابيع الموضة العالمية لأهم الماركات، إنما تخطتها لتبرز بقوة من خلال البدلات بأسلوب الإطلالة الكاملة الترندي والعصرية.

لفتتنا بدلة الباتشوورك بتصميمها وألوانها الترندي ضمن عرض أليكساندر ماكوين Alexander McQueen، فجاءت مع بليزر واسع oversized حددت خصر العارضة من خلال حقيبة خصر صغيرة ورفيعة belt bag باللون الأسود.

نسقيها مع حذاء كعب stiletto لاستكمال الإطلالة.

أما لعاشقات الألوان الترابية، فقد قدمت علامة مارني Marni أزياء الباتشوورك بتصاميم متنوعة من خلال أقمشة بألوان ترابية خريفية. وأكثر ما أعجبنا هو الإطلالة بالبنطلون والتوب الطويلة بدون أكمام على غرار تصميم التونيك.

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