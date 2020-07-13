نظارات شمسية باللون النيود لمختلف الإطلالات

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 13 يوليو 2020 01:42 مساءً - تستمتع الفتاة والسيدة بارتدائها للنظارات الشمسية بغض النظرعن العمر والنوع، فهي تكسب الأناقة والجمال خاصة إذا كانت منسجمة مع الموضة، خاصة وأن استخدامها لا يقتصر على فئة عمرية معينة، فهي ضرورية لحماية العين وحاسة البصر.



إطلالات مختلفة

نظارات شمسية من ديور Dior



ظهرت هذا الصيف النظارات الشمسية باللون النيود لمختلف الإطلالات، بدرجات شفّافة مماثلة للون البشرة، أو بلون فاتح أقرب للوردي أو البندقي، ولا شك أن هذه النظارات تضفي إلى الإطلالة الهدوء والبساطة في وقت واحد.

تمثّل درجات النيود للنظارات الشمسية الاتجاه المقابل للأخضر والذهبي، تحاكي ألوان الجسم وتمنح الوجه طابعاً لافتاً للأنظار.

دخل اللون النيود أو ما يسمّى بدرجات اللون البيج إلى جميع الإكسسوارات ومنها النظارات الشمسية، خاصة وأنه يمكن تنسيقه مع الألوان الصارخة خلال الصيف.

لأن النظارات الشمسية هي من أهم الإكسسوارات التي توليها السيدة اهتماماً كبيراً خاصة في موسم الصيف، تعمد الماركات العالمية في كل مجموعة إلى تقديمها بتصاميم جديدة أكثر عصرية وتجدّد؛ لتضفي على إطلالتها المزيد من التألّق، لذلك لم تغب النظارات الشمسية المربّعة باللون النيود وبإطارها الرقيق الناعم، وهو أكثر الألوان التي برزت بقوة على منصات عروض الأزياء العالمية؛ لمواكبة أحدث الصيحات بحسب شكل الوجه.

تابعي المزيد: موديلات نظارات شمسية نسائية مريحة

Advertisements

النيود أساسي لهذا الصيف

نظارات شمسية من كلوي Chloé



تلائم النظارات الشمسية المربّعة الوجه الدائري الذي يتساوى فيه طول الوجه مع عرضه، ويتّسم بحوافَّ مستديرة غير بارزة، لذلك يفضّل أن تكون العدسات عريضة لتخفّف قليلاً من استدارة الوجه.

لا تزال موضة النظارات الشمسية المستديرة مستكملة رواجها لصيف 2020 باللون النيود ومواد عصرية متنوعة. وبما أن النيود هو لون أساسي للصيف، جاءت النظارات الشمسية لتنسيقها مع أزياء مختلفة لإطلالات فائقة العصرية، لذوات شكل الوجه المربّع والذي يتميّز بحواف مدببة للفك وجبهة عريضة وعظام خدّ ملحوظة.

أما النظارات الشمسية بتصميم عيون القطة فهي من الموديلات الأكثر رواجاً لأنوثة المرأة العصرية بإطارات باللون النيود لإطلالة صيفية منعشة، بالإمكان تنسيقها مع الفساتين الصيفية الناعمة بالألوان الفاتحة لطلّة ساحرة ورائعة، كما أن اختيارها ملائم جداً لصاحبات الوجه البيضاوي الذي يعادل فيه طول الوجه عرضه مرة ونصف المرة، ويتساوى فيه عرض الجبهة والفك، كما يتميّز بضيق الذقن وبروز في عظام الخدّ.

قد تقع الفتاة المحجبة في حيرة عند اختيار النظارة الشمسية؛ لأن إطارها قد لا يناسب لفة الحجاب، خاصة الصيحات كبيرة الحجم، لذا يجب اختيارها باللون النيود؛ لأنها تلفت الانتباه بعيداً عن ذراع النظارة، من ثم لا يبدو الحجاب بشكل غير لائق.



تابعي المزيد: نظارات شمسية من وحي النجمات.. اختاري منها لإطلالة عصرية



