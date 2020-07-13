للمرة الأولى.. رهف القنون تنشر صورة لزوجها ورضيعها: أريد قضاء حياتي معكما

علاقات و مجتمع

كشفت الناشطة السعودية رهف القنون، عن صورة لزوجها وطفلها الرضيع عبر حسابها على تطبيق إنستجرام.

ونشرت "القنون"، الصورة التي ظهر فيها زوجها وهو يحمل رضيعهما، بينما التقطت الصورة "سيلفي" لهما، معلقة: "أريد أن أقضي بقية حياتي معكما، وأن أربي طفلنا ليكون قوياً مثلنا. أحبك وسأفعل ذلك دائمًا".

Advertisements

وكانت الشابة السعودية رهف محمد القنون، غادرت بلادها متوجهة إلى كندا، محدثة ضجة مدوية، حيث هربت وخلعت الحجاب هناك، ما أدى لسلسلة من الأحداث التي أثارت بها الجدل.

وفي وقت سابق أيضًا، قالت "القنون" عبر حسابها على "سناب شات"، إنه ليس من الممكن أن تتزوج بشخص لا تحبه: "من أكثر الكوابيس اللي كان ممكن أواجهها إني أتزوج شخص ما أحبه، شخص مجبورة أتزوجه لأن ما عندي خيار وسط المجتمع والعائلة".

وتابعت: "الحب مو كل شيء بس إضافة جميلة للحياة.. أحب زوجي جدًا.. الحب اللي أحس فيه انتعاش لروحي وعقلي وحياتي.. I Love Him (أنا أحبه)... الحب حرية".