لايف ستايل
إطلالة هادئة من توقيع دار أزياء عالمية، لفتت بها الفنانة روجينا الأنظار، في أحدث جلسة تصوير لها، بعدسة محمود عبد السلام، والتي شاركتها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام.
وظهرت الفنانة بفستان فاتح اللون ومتوسط الطول، والذي تميز بأنه بدون نقوش أو أكمام، كما أنه مزين بزرائر ذهبية متوسط الحجم، وحزام رفيع، من توقيع دار "جوتشي"، فضلا عن شعرها المنسدل، الذي يحمل تموجات بسيطة.
وتصل سعر تلك الإطلالة إلى 2740 دولار أمريكي، ما يعادل 43 ألف جنيها مصريا.
وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المادة المصورة، التي حصدت آلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: "إيه الأناقة دي يا عمري"، و"ملكة جمال يا روجينا"، و"كل فستان أحلى من اللي قبله".
يشار إلى أن الفنانة روجينا، شاركت بدور "فدوى"، في مسلسل "البرنس"، الذي عُرض في شهر رمضان الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر "ملكة جمال يا عمري".. تعرف على سعر فستان روجينا في أحدث جلسة تصوير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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