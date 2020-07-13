نسرين طافش تحذر من السوشال ميديا ومشاهد العنف: أرجوكم راقبوا أطفالكم

علاقات و مجتمع

حذرت الفنانة نسرين طافش، الآباء والأمهات من "السوشيال ميديا"، نظرا لما ينشر عليها من مشاهد عنف وقتل وإجرام.

وقالت الفنانة في رسالة لمتابعيها عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر: "أرجوكم راقبوا أطفالكم.. ما الذي يتابعونه في اليوتيوب أو السوشال ميديا أو التليفزيون من مشاهد عنف وأكشن وقتل وإجرام.. طفلك أمانة وأنت مؤتمن عليه أمام رب العالمين.. الله يحمي أطفال الجميع".

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وتفاعل مع نسرين عدد كبير من المتابعين وجاءت من ضمن تعليقاتهم "الله يكون في عون الأطفال وخصوصا في بعض منهم عم يعيش واقع العنف والقتل"، "فعلا مفروض يكون في رقابة من الأهل لأن الطفل لي عم يشاهدوا من قتل وعنف على تلفزيون أو على سوشيال ميديا".

يذكر أن نسرين طافش، شاركت في مسلسل "ختم النمر"، وهو من بطولة أحمد صلاح حسني، وإسلام جمال، ‏وميرهان ‏حسين.