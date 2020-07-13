سهلة وبسيطة.. طريقة عمل شوربة الملوخية بلسان العصفور

مطبخ

كتب: هن - 10:02 ص | الإثنين 13 يوليو 2020

تبحث السيدات عن أنواع مختلفة للشوربة لتقديمها على المائدة، ولذلك تقدم "هُن" طريقة تحضير شوربة ملوخية بلسان العصفور للشيف نجلاء الشرشابي. مقادير شوربة ملوخية بلسان العصفور لحمة قطع مسلوقة مرقة لحمة كزبرة جافة ناعمة ملح ثوم مفروم Advertisements فلفل أسود سمنة بصل لسان عصفور طريقة تحضير شوربة ملوخية بلسان العصفور يحمر لسان العصفور في السمنة على النار مع البصل المفروم تضاف شوربة اللحمة وتضاف الملوخية المفرومة يشوح الثوم والكزبرة الجافة في السمنة على النار تضاف الطشة إلى الملوخية عند قرب الغليان تقلب وتغرف وتقدم

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