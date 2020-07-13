شكرا لقرائتكم خبر عن نانسي عجرم وزوجها يحكيان "الرواية الكاملة" الخميس.. هل ستتضمن الرأي الآخر؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وسائل إعلام لبنانية عن عرض الفيلم الوثائقي "الرواية الكاملة"، على منصة "شاهد.نت" التابعة لمجموعة "أم بي سي" الخميس، المقبل. يروي الفيلم تفاصيل القضية الشهيرة التي وقعت في فيلا الفنانة نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم الذي أقدم على قتل شاب سوري تقول الافادات انه اقحم الفيلا بعرض السرقة.

وجاء في إعلان عرض الوثائقي الخاص مايلي: "الرواية الكاملة لقصّة هزّت المجتمع اللبناني والعربي، وتحوّلت إلى قضيّة رأي عام شغلت الإعلام والناس، وبقيت مفتوحة على احتمالات وتساؤلات كبيرة دون أجوبة حاسمة".

ويكشف ملخّص الوثائقي في خانة أخرى التالي: "النجوم: فادي الهاشم، نانسي عجرم"، مع صورة رئيسية للأخيرة وهي تروي الرواية الكاملة.

الفيلم من تسجيل الفنانة نانسي عجرم وهي تروي تفاصيل القضية ويتضمن بعض الصور والفيديوهات الخاصة بتفاصيل الواقعة، في الوقت الذي من المتوقع أن يكشف الوثائقي تفاصيل جديدة وغير معروفة في القضية، ومن غير المعرف ان كان الفيلم سيروي حكاية نانسي من طرف واحد او سنسمع رأي الطرف الآخر. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | نانسي عجرم وزوجها يحكيان "الرواية الكاملة" الخميس.. هل ستتضمن الرأي الآخر؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.