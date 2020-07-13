الامارات | سميرة توفيق تجري عملية قسطرة في القلب (صور)

شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة توفيق تجري عملية قسطرة في القلب (صور) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجرت الفنانة اللبنانية سميرة توفيق، عملية قسطرة في القلب في مستشفى كليفلاند العالمي في أبو ظبي.

ونشرت لينا رضوان، ابنة شقيقة سميرة توفيق ومديرة أعمالها، أمس الأحد، صورا عبر حسابها على موقع "فيسبوك" للفنانة اللبنانية بعد العملية، وأرفقتها بتعليق أكدت فيه أن حالتها الصحية مستقرة حاليا.

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ووجهت رضوان الشكر للإمارات وقيادتها وشيوخها على ترحابهم وكرمهم وتكفلهم بعلاج الفنانة القديرة. وقالت لينا: "اليوم كانت القسطرة، القسطرة لا تخيف كما هو متعارف، لكن الأطباء توقعوا نتائج أكبر، وكانت النتائج غير التوقعات.. فرحة الأطباء وعنايتهم كانت كبيرة بسلامة سميرة توفيق اليوم، وكذلك الممرضون والمشفى والجميع".

ويذكر أن سميرة توفيق من مواليد 25 ديسمبر 1935، اشتهرت بالغناء باللهجة البدوية، وقدم لها الشعراء والملحنون من لبنان وسوريا والأردن العديد من الأغاني التي نالت شهرة عربية، منها أغنيات "حسنك يا زين" و"أسمر خفيف الروح" للفنان توفيق النمري التي كانت بداية شهرتها.

كما ساهمت في عدة مسلسلات وأفلام كممثلة ومغنية أمام كبار الفنانين في كل من سوريا ولبنان.

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