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الأبراج تقدّم نصيحة مهمّة للمغامرين من مواليد يوم 12 تموز

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كثيرون لا يخطون خطوة قبل متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم وكل ما يتعلق بجميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية .

إذا كنت مولودا في يوم 12 يوليو/تموز فإن ذلك يعني أنك مغامر من الدرجة الأولى.. تحب السفر وتميل نحو اكتشاف كل جديد. كما أن لديك موهبة في الكتابة وفي التعبير عن أفكارك، لكن قد تكون مشوش العاطفة أحيانا.

نصيحة:

هذا العام يحمل لك تغييرا إيجابيا وانتقالا لمكانة أفضل، وقد تغير مكان إقامتك أو عملك أو اسلوب حياتك! فقط عليك أن تحافظ على استقلاليتك وأن تسيطر على عواطفك وانفعالاتك.

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