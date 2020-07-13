هل تشعر برائحة فم كريهة عند وضع الكمامة؟ إليك الأسباب

محمد اسماعيل - القاهرة - وسط تفشي فيروس كورونا المستجد، هل جعلت أقنعة الوجه يعض الأشخاص يلاحظون أن لديهم رائحة فم كريهة؟ وأفادت أكاديمية طب الأسنان العام أن حوالي 80 مليون شخص يعاني من رائحة الفم الكريهة المزمنة.

إليك أهم 10 أسباب وعلاجات لرائحة الفم الكريهة:

عدم تنظيف الأسنان بالشكل الصحيح

ويقول أطباء الأسنان إن إحدى الطرق لمعرفة ما إذا كان لديك رائحة فم كريهة هي استخدام الخيط ومن ثم شمه. وإذا كانت هناك رائحة كريهة على الخيط، ستعرف بالتأكيد أنك تعاني من هذه المشكلة، حسب ما جاء في موقع CNN.

والخبر السار هو أنه يمكن معالجة هذا النوع من رائحة الفم الكريهة عن طريق تنظيف الأسنان بمعجون أسنان بالفلورايد، مرتين في اليوم، واستخدام الخيط بانتظام.

ويجب أيضاً تنظيف اللسان بشكل جيد، حيث تشير الدراسات إلى أن هذا الأمر يمكن أن يقلل من البكتيريا.

تناول أطعمة أو مشروبات قد تسبب رائحة فم كريهة

القهوة، والثوم، والسمك، والبيض، والبصل، والطعام الحار من الأطعمة التي نتناولها، وقد تتسبب برائحة الفم الكريهة.

تساهم العديد من الأطعمة في رائحة الفم الكريهة، عن طريق إطلاق الكبريتيد. ومن المعروف أن الكبريت تنبعث منه رائحة البيض الفاسد.

ويمكن محاربة الروائح الكريهة أيضاً من خلال بعض الأطعمة مثل الليمون، والبقدونس، والفاكهة، والخضار المقرمشة مثل التفاح، أو الجزر وجميعها تحفز على إنتاج اللعاب، والتي يعتمد عليها الفم لإزالة الشوائب.

تناول الكثير من الحلويات

ويقول أطباء الأسنان إن الحلوى اللزجة مثل الصمغ والكراميل، هي أسوأ الحلويات. وإذا كان يجب عليك تناول أطعمة حلوة، فالشوكولاتة العادية أفضلها، وذلك لأنها تحتوي على نسبة سكر أقل من العديد من الحلويات الأخرى، وقابلة للذوبان بسرعة أكبر في الفم.

اتباع حمية غذائية منخفضة الكربوهيدرات

إذا كنت تتناول الكثير من البروتين، والقليل من الكربوهيدرات، فهذا الأمر سيدفع الجسم إلى حرق الدهون المخزنة لإنتاج الطاقة.

وستؤدي هذه العملية إلى ظهور "الكيتونات"، والتي لا يعتبر تواجدها بكثرة أمراً جيداً، بحيث لا يكون هناك خياراً أمام جسمك سوى إخراجها عن طريق البول، والتنفس. وبالمقابل، يترتب على ذلك رائحة نفس كريهة.

وحاول شرب المزيد من الماء لطرد "الكيتونات" من جسمك. وإذا كنت تستخدم النعناع، أو الحلوى، أو اللبان، فتأكد أنها خالية من السكر.

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التنفس من الفم

التنفس من الفم أو الشخير، يؤدي إلى جفاف في الفم، ما يجعل رائحة نفسك أكثر سوءاً.

ويكمن الحل في شرب الكثير من الماء، والحفاظ على نظافة الأسنان في الصباح والليل. كما يقترح أطباء الأسنان إجراء فحوصات منتظمة.

تناول بعض الأدوية

وتساهم مئات الأدوية شائعة الاستخدام في ظهور رائحة الفم الكريهة. لذلك، تحقق من الآثار الجانبية للدواء، لمعرفة ما إذا كان يؤدي إلى جفاف في الفم، ومن ثم تحدث إلى طبيبك ليصف لك دواء لا يقلّل كمية اللعاب.

انسداد الأنف أو الحساسية

هل تعاني من التهابات الجيوب الأنفية المزمنة؟ أمراض الجهاز التنفسي؟ كلما زاد انسداد الأنف، من المرجح أن تتنفس عن طريق الفم، ما يؤدي إلى جفاف في الأنسجة وخفض كمية اللعاب.

وتتسبب العديد من الوصفات الطبية، والأدوية، التي تُصرف بدون وصفة طبية، والتي تُستخدم لمكافحة نزلات البرد، والانفلونزا، والحساسية، بجفاف الفم أكثر من الأنف.

التدخين أو مضغ التبغ

إذا كنت مدخناً، فربما ليس لديك فكرة عن كيفية تمسك رائحة التبغ بملابسك، وممتلكاتك، وخاصة أنفاسك. فاستنشاق الأبخرة الساخنة يقلل من قدرتك على الشم والتذوق.

هل تمضغ التبغ؟ ومن البديهي، أن يؤدي الأمر إلى تلطخ اللثة، وظهور رائحة الفم الكريهة.

تناول المشروبات الكحولية

وإذا كنت من محبي النبيذ والجعة والكوكتيل، فهي تحتوي على الكحول، ما يتسبب في جفاف الفم. ليس ذلك فحسب، وإنما يحتوي النبيذ على السكر.

إذا ترغب في مقاومته، تناول الحلوى الخالية من السكر أو مضغ العلكة الخالية من السكر، لأنهما يحفزان عملية إنتاج اللعاب. وأخيراً، لا تنسى شرب الماء، مع استخدام الفرشاة والخيط.

وجود حالة طبية كامنة

ويمكن أن يتسبب تقيؤ الطعام، أو الحمض في الفم، بسهولة في ظهور رائحة الفم الكريهة. لا تهمل هذا الأمر، فالارتداد المعدي يمكن أن يتطور بسهولة إلى مرض خطير.

وربما تكون أيضاً رائحة الفم الكريهة علامة مبكرة على مرض لا تظهر عليه أعراض خارجية.