القومي للمرأة: تلقينا 1500 اتصال تليفوني و900 رسالة واتساب

علاقات و مجتمع

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أكدت أمل عبدالمنعم، مديرة مكتب الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة، أن المجلس بفروعه في 27 محافظة يدعمون أي امرأة تتعرض للمشاكل.

وناشدت "عبدالمنعم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام إبراهيم، في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "CBC"، السيدات ممكن تعرضن للتحرش أو العنف الاتصال بالمجلس على الخط الساخن 15115، لتوجيههن عن كيفية التحرك وتقديم البلاغات ومعرفة طرق التحرك القانونية.

وأوضحت أن المجلس تلقى خلال الفترة الماضية 1500 اتصال هاتفي و900 رسالة على الواتساب بخلاف السيدات اللاتي ذهبن لمكاتب المجلس، لافتة أنهن كن يستفسرن عن مشاكل كثيرة تخصهن مثل مشاكل العمل والميراث والمشاكل العامة.