قدم الشيف الشربيني طريقة عمل فتة باذنجان بدبس الرمان، وذلك من خلال برنامجه "الشيف" المذاع على قناة "CBC سفرة"، ويمكن تحضيرها بخطوات بسيطة في المنزل.

مقادير عمل فتة باذنجان بدبس الرمان

2 حبة باذنجان

2 حبة بطاطس

ربع كوب زيت زيتون

1 ملعقة صغيرة ملح

دبس رمان

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود

خبز شامي محمر

صلصة الزبادي

3 كوب زبادي

3 ملعقة كبيرة طحينة

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2 ملعقة كبيرة مايونيز

ثوم مهروس

خل

ملح وفلفل

كمون

2 ملعقة كبيرة لوز مقلي

1 ملعقة كبيرة سماق

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

طريقة عمل فتة باذنجان بدبس الرمان

يقلى الباذنجان والبطاطس في الزيت، ثم يتبلوا بالملح والفلفل والكمون

يقطع الخبز إلى مكعبات، ثم يقلى في الزيت

صلصة الزبادي

في طبق يوضع الزبادي، الطحينة، المايونيز، الثوم، الخل، الملح، الفلفل والكمون، وتقلب المكونات حتى يختلط. ثم ترفع على نار متوسطة.

في طبق التقديم، يوضع الخبز والخضراوات والحمص ثم تضاف الصلصة، وينثر اللوز والسماق والبقدونس.