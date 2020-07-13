الامارات | السعودية تعلن معاودة نشاط المراكز الترفيهية في المملكة

شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعلن معاودة نشاط المراكز الترفيهية في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، عن معاودة نشاط المراكز الترفيهية وذلك من خلال حملة "ترفيهنا آمن" التي أطلقتها الهيئة عبر حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي وشارك فيها عدد من المراكز الترفيهية التي بدورها رحبت بزوّارها.

وقالت الهيئة في بيان لها مساء الأحد "تأتي هذه العودة بعد أن نشرت الهيئة العامة للترفيه في وقت سابق الدليل الإرشادي لعودة الأنشطة الترفيهية الذي قدمت من خلاله شروط العودة لممارسة جميع أنواع الأنشطة الترفيهية".

وجاءت اشتراطات عودة العمل في مراكز الترفيه لتحقق سلامة الزوار منذ وصولهم إلى مغادرتهم بما في ذلك التنقل والدخول والخروج من خلال مسارات واضحة المعالم وتباعد الزوار وترك مسافة آمنة بين الألعاب بالإضافة إلى تحديد الطاقة الاستيعابية للمكان. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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