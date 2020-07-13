الامارات | غرامة 10 آلاف ريال لمن يحاول دخول المشاعر المقدسة بلا تصريح خلال فترة الحج

شكرا لقرائتكم خبر عن غرامة 10 آلاف ريال لمن يحاول دخول المشاعر المقدسة بلا تصريح خلال فترة الحج والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فرضت المملكة العربية السعودية غرامة قدرها 10 آلاف ريال لكل من يخالف تعليمات منع الدخول إلى المشاعر المقدسة (منى، ومزدلفة، وعرفات) بلا تصريح بدءا من تاريخ 28 / 11 / 1441هجرية، وحتى نهاية اليوم الثاني عشر من ذي الحجة، على أن تتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة.

وذكر مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية، في بيان صدر اليوم، أن القرار يأتي إلحاقاً للأمر الملكي القاضي بالموافقة على الأحكام والعقوبات الخاصة بمخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ولضمان الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير (البروتوكولات) الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد المعتمدة لموسم حج هذا العام 1441 هجرية.

وشدد المصدر على أن رجال الأمن سيباشرون مهامهم في جميع الطرق والممرات المؤدية إلى المشاعر المقدسة لمنع المخالفات وضبط أي محاولة للدخول إلى المشاعر المقدسة خلال الفترة المحددة وتطبيق العقوبات بحق كافة المخالفين.

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