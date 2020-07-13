صور.. الفنانة نورهان تحتفل بعيد ميلاد ابنها: رجلي وضنايا

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ماما
احتفلت الفنانة نورهان عبر حسابها على موقع التواصل والصور "إنستجرام" بعيد ميلاد ابنها أحمد إبراهيم عبدالفتاح الـ 15، وهو الطفل الذي ظهر في فيلم "عمر وسلمي".
ونشرت نورهان مجموعة من الصور تجمعها بابنها قائلة "ابني وابن عمري وحبيبي وراجلي وضنايا وأول فرحتي وكل اللي ليا واللي عايشة عشانه، اللهم بارك فيك..! مشوار طويل يا قلب ماما دعيت ربنا يقدرني عليه كنت خايفة مقدرش اتحمل المسؤلية لوحدي بس ربنا منّ عليا بفضله واتحملت لأنه عالم إنك نور عيوني من جوه".
يذكر أن أحمد شارك مع تامر حسني في فيلم "عمر وسلمي"، ويعرفه جمهور الفيلم رغم أنه لم يظهر إلا في مشهد واحد.
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