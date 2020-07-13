زيت الأفوكادو .. فوائد مذهلة للشعر والبشرة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ

أفادت بوابة الجمال "هاوت.دي" بأن زيت الأفوكادو يعد بمثابة ينبوع شباب وجمال البشرة؛ حيث إنه يحارب التجاعيد ويمنح البشرة ملمساً ناعماً كالحرير.

وأوضحت البوابة الألمانية أن زيت الأفوكادو يعد مثاليا لبشرة المرأة المتقدمة في العمر؛ حيث إنه غني بالفيتامينات A و D و E، التي تعمل على تنشيط أيض الخلايا وتساعدها على التجدد، ومن ثم القضاء على التجاعيد.

وبفضل هذه الفيتامينات يعمل زيت الأفوكادو أيضاً على ترطيب البشرة الجافة ويمنحها ملمسا مخمليا، فضلا عن أنه يمتاز بتأثير مضاد للالتهابات، ما يجعله سلاحاً فعالاً لمحاربة البثور والشوائب، ومن ثم التمتع ببشرة نقية تشع نضارة وحيوية.

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