الطفح الجلدي بعد تناول الفواكه.. علام يدل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - يشعر بعض الأشخاص بمتاعب صحية بعد تناول الفواكه كالطفح الجلدي. فعلام يدل ذلك؟

للإجابة عن هذا السؤال قال المركز الاتحادي للتغذية إن الطفح الجلدي بعد تناول الفواكه يشير إلى الإصابة بحساسية تجاه سكر الفاكهة المعروف أيضا باسم (الفركتوز)، وذلك بسبب نقص الإنزيم المسؤول عن تفكيكه.

وتتمثل الأعراض الأخرى لحساسية الفركتوز في الحكة وتورم الوجه وزيادة إفرازات دموع العين ومشاكل التنفس، إلى جانب بعض الأعراض العامة مثل الانتفاخ والإمساك أو الإسهال وآلام البطن والغثيان والقيء.

وعند ملاحظة هذه الأعراض ينبغي استشارة الطبيب على وجه السرعة للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، والذي يتمثل في تعديل النظام الغذائي، أي الابتعاد عن بعض أصناف الفواكه مثل المانجو والعنب والكريز والتفاح والكمثرى والأناناس والكيوي والفواكه المجففة وعصائر الفاكهة. وفي بعض الحالات قد يتطلب الأمر الخضوع للعلاج الدوائي بشكل إضافي.

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